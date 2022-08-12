تعزيز التعاون بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال البنية التحتية

ⓒ YONHAP News, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

أجرى وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "وان هي ريونغ" في الأسبوع الماضي لقاء مع سفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى كوريا الجنوبية.

وتم في اللقاء تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي يُتوقع فيه زيادة الطلب على مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

كما تمت فيه أيضا دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيلاء اهتمام بمؤتمر التعاون العالمي للبنية التحتية الذي سيعقد في سيول يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

وخلال اللقاء، قال الوزير الكوري "وان" إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد أهم الشركاء لكوريا الجنوبية بشأن التعاون في مجال البنية التحتية منذ فترة طويلة.

وأعرب عن أمله في مشاركة الشركات الكورية بتقنياتها المميزة في مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مشروع "نيوم" السعودي لمدنية عابرة للحدود، ومشروع تطوير حقول الغاز في الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الوزير لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي شرحا حول المؤتمر العاشر للتعاون العالمي للبنية التحتية، معربا عن أمله في مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك المؤتمر.