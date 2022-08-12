طلبة جامعة بوسان الكورية للدراسات الأجنبية يتعلمون اللغة العربية في جامعة الإمارات

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استكمل عدد من طلبة جامعة بوسان الكورية للدراسات الأجنبية برنامج تعليم مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها، على مدى 4 أسابيع من التدريب المكثف في مركز التعليم المستمر بجامعة الإمارات.

وقد تم تنظيم هذا البرنامج في إطار التعاون الثقافي والتبادل العلمي والطلابي بين الجامعتين، وتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية المتبادلة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وحضر حفل تخريج الطلبة الدكتور "عيسى الرميثي" مدير مركز التعليم المستمر، والدكتور "إبراهيم محمد علي" رئيس وحدة اللغات والاختبارات بالمركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي المركز والطلبة.

وأوضح الدكتور "الرميثي" أن هذا البرنامج جاء في إطار دور المركز والجامعة في تعزيز اللغة العربية، وتوطيد أواصر التعاون العلمي بين جامعة الإمارات والجامعات العالمية المختلفة.

ورحب الدكتور "إبراهيم محمد علي" بالطلبة المشاركين، قائلا إن اللغة العربية جسر تواصل ومحبة بين شعوب العالم، وأن البرنامج اللغوي والثقافي الذي أُعد لهؤلاء الطلبة، أتاح لهم فرصة طيبة لاكتساب خبرة علمية في التواصل الفعال باللغة العربية الفصيحة المعاصرة.

وأكد الدكتور "علي" أن لّلغة العربية أهمية كبيرة بوصفها اللسان المعبر عن الحضارة العربية العريقة، وكونها اللغة التي كُتب بها التراث العربي الفريد بجواهره الثمينة في مختلف فروع العلم، واللغة التي يستخدمها مئات الملايين حول العالم.

وشمل البرنامج التدريبي زيارة الطلبة الميدانية للكثير من المناطق السياحية والمعالم البارزة في مدينة العين وأبوظبي، لممارسة التدريب العملي في التواصل باللغة العربية استماعا وتحدثا عبر الأنشطة غير الصفية والترفيهية الداعمة للأنشطة الصفية.

وقد تم خلال حفل التخريج عرض فيلم تعريفي عن مختلف الأنشطة والبرامج التي تدرب عليها الطلبة في تطبيقات اللغة العربية.

وقدم الطلبة المشاركون في البرنامج كلمة شكر لجامعة الإمارات ومركز التعليم المستمر، وكلمة عرفان لمحاضرتي البرنامج الدكتورة "نورة خليل" والدكتورة "ياسمين الشواورة".

كما أكدوا رغبتهم في التعلم المستمر للغة العربية لما تتمتع به من خصوصية، وقالوا إن تعلمهم لهذه اللغة الجميلة أتاح لهم فرصة طيبة للتعرف من قرب على الثقافة العربية، خاصة ثقافة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام الحفل وزع الدكتور "عيسى الرميثي" مدير مركز التعليم المستمر شهادات التخرج على الطلبة الكوريين.