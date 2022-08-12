بسمة سالم السفيرة الكورية الرقمية لعام 2022 في مصر

ⓒ rosaelyoussef.com

لم يتجاوز عمرها 14 عاما حين عشقت الفنون والثقافة الكورية، حيث كان لمسلسل تم عرضه على القناة الثانية المصرية، السر الرئيسي في حب "بسمة سالم" للثقافة الكورية.

وصاحبها ذلك الشغف طوال حياتها، وهو ما أهلها للتفاعل مع المجتمع الكوري بشكل جيد، حتى أصبحت سفيرة كوريا الجنوبية الرقمية لعام 2022 في مصر.

وبشأن شغفها بالثقافة والحضارة الكورية، قالت إنها تحب كل شيء يخص كوريا منذ أن كانت طالبة في المدرسة الإعدادية، وأن شغفها بالثقافة الكورية يزداد رغم أنها الآن في سن الحادية والثلاثين.

وأكدت "بسمة" أن السبب الرئيسي لشغفها بالثقافة الكورية يعود للنهضة التي حققتها كوريا بعد تعرضها للحرب والانقسام، والهوية التي لا تزال كوربا تحافظ عليها.

وقد بدأت "بسمة" تهتم بالثقافة الكورية وتبحث للتعرف علي العادات والتقاليد الكورية، وتحضر الفعاليات المقامة من قبل المركز الثقافي الكوري في القاهرة والسفارة الكورية لدى مصر، لكنها تعرضت للعديد من التنمر طوال حياتها بسبب شغفها بالثقافة الكورية لأن عددا من الناس حولها كانوا غير راضين عن حبها للثقافة الكورية.

وبعد أن قدمت "بسمة" طلبا للحصول على وظيفة سفيرة كوريا الرقمية لعام 2022 في مصر، أجرى السفير الكوري لدى مصر مقابلة معها وسألها حول السبب في حبها لكوريا. وأجابت "بسمة" أن حبها ليس من الدراما أو الفرق الكورية، لكنه جاء من تقييمها العالي للنمو الاقتصادي والسياسي الذي حققته كوريا والهوية التي حافظت عليها حتى بعد تعرضها للحرب والانقسام.

وبصفتها سفيرة رقمية لكوريا، ستعمل "بسمة" على نشر المفاهيم الصحيحة عن كوريا، مع توطيد العلاقة بين كوريا ومصر، وذلك إلى جانب عملها كمستشارة للسفير الكوري فيما يخص الفعاليات الكورية في مصر.