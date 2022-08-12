المعكرونة سريعة التحضير راميون تسجل رقما قياسيا في الصادرات

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في النصف الأول من هذا العام، حطمت صادرات المعكرونة سريعة التحضير "راميون" الرقم القياسي مرة أخرى. وتم تحليل أن شعبية موسيقى البوب والأفلام والدراما التي يمثلها ما يسمى بـ"المحتويات الثقافية الكورية (k-contents)" تقود نمو الراميون الكوري. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية يوم الأحد الماضي، بلغ حجم صادرات الراميون في النصف الأول من هذا العام 383.4 مليون دولار، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد شهد حجم صادرات كوريا من الراميون زيادة مستمرة منذ عام 2015. ولم تهدأ شعبية الراميون الكوري حتى في مرحلة تحول فيروس كورونا إلى مرض متوطن، مما يثبت أنها ليست "شعبية مؤقتة" بسبب الوباء.

وبالنظر إلى قيمة الصادرات حسب البلد، سجلت الصين أعلى قيمة بأكثر من 91.9 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة واليابان وتايوان. وتشير التقديرات إلى أن هذه الشعبية تأثرت بانتشار المحتويات الثقافية الكورية مثل الدراما والأفلام والبرامج الترفيهية الكورية. وفي الواقع، نظرا للنجاح العالمي للمحتويات الكورية، يتزايد الاهتمام بالأطعمة الكورية سريعة التحضير، خاصة بين المستهلكين الشباب الذين لديهم حساسية تجاه الاتجاهات. وعند مشاهد الأفلام والمسلسلات الكورية، غالبا ما تظهر المشاهد التي تأكل فيها الشخصيات الرئيسية بعض الراميون، ويبدو أن الاهتمام بالطعام الكوري، بما في ذلك الراميون، قد ازداد بين الأجانب الذين شاهدوا ذلك. وكان قد أصدر أيضا أعضاء مختلفون في فرق كورية مقاطع فيديو عن تناول راميون كوري حار على موقع "يوتيوب"، حيث أصبح من المألوف بين مستخدمي يوتيوب في جميع أنحاء العالم تقديم محتويات تتحدى "تناول الراميون الكوري الحار". وفي الوقت نفسه، حتى في النصف الأول من عام 2020، عندما بدأ تفشي فيروس كورونا في الانتشار، ارتفعت صادرات الراميون بنسبة 37.4% عن نفس الفترة من العام الأسبق. ولهذا السبب، يعتقد بعض المحللين أن زيادة الطلب على الأطعمة الجاهزة، بما في ذلك المعكرونة سريعة التحضير، كان لها أيضا تأثير على زيادة صادرات الراميون حيث تم تقييد الأنشطة الخارجية في كل بلد في أعقاب التباعد الاجتماعي.

لذلك فأن الراميون أحد العناصر التي استفادت من جائحة كورونا، إلا أن هناك سببا يجعلها محبوبة باستمرار في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن حالة كورونا. حيث أنها رخيصة وفيها مجموعة متنوعة من النكهات، كما يتوفر للمستهلكين خيارات كثيرة، ويمكن تخزينها لفترة طويلة، ويمكن لأي شخص طهيها بسهولة. لذلك، فأن الاستهلاك يتزايد باضطراد ليس فقط في كوريا ولكن أيضا في العديد من البلدان حول العالم بسبب الجودة وتنوع الأذواق. وبفضل شعبية الراميون، تقوم شركات الأغذية المحلية الشهيرة مثل "نونغ شيم" بتشغيل مصانع محلية في الخارج بما فيها الولايات المتحدة لتطوير وبيع المنتجات التي تلبي أذواق السكان المحليين. ونظرا لأن المزيد من الناس صاروا يهتمون بالصحة بعد أزمة كورونا، فإن هناك ميلا للتحقق من المكونات ومحتوى الصوديوم في المنتجات قبل الشراء. ولذلك، من المتوقع أيضا أن تكون المنتجات المتميزة مثل المعكرونة الجافة غير المقلية والمعكرونة منخفضة السعرات الحرارية المباعة في كوريا، واعدة في الأسواق الخارجية في المستقبل. على آمل أن يتم تطوير العديد من المنتجات اللذيذة والصحية لتناسب أذواق المستهلكين العرب أيضا.