قانون جديد يسمح للمتدربين من الجامعات الأجنبية بالعمل في الشركات الكورية

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في المستقبل، سيتمكن الموهوبون الذين تخصصوا في المجالات المتطورة في الجامعات الأجنبية المتميزة من العمل كمتدربين في الشركات الكورية. فقد أعلنت وزارة العدل الكورية مؤخرا أنها ستسمح للطلاب الأجانب من الجامعات الأجنبية المتميزة بالعمل كمتدربين في شركات التكنولوجيا المتقدمة ومعاهد البحوث في كوريا الجنوبية، وذلك بموجب برنامج تأشيرة جديد يهدف إلى المساعدة في تعزيز القوة التنافسية للشركات الكورية. وسيتم إصدار تلك التأشيرة للطلاب الحاليين المتخصصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة في إحدى الجامعات ضمن أفضل 200 جامعة وفقا لتصنيف مجلة "تايمز" الأمريكية أو أفضل 500 جامعة على مستوى العالم تم اختيارها من قبل "كيو إس"، وهي مؤسسة تقييم جامعية عالمية في المملكة المتحدة. وللخريجين أيضا من تلك الجامعات في غضون 3 سنوات. وعلى وجه الخصوص، مع التأشيرة الجديدة، من المتوقع أن الطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات المحلية أيضا سيكونون أحرارا في العمل كمتدربين في الشركات المحلية. وتشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي يتم إصدار تأشيرة المتدرب إليها اعتبارا من الثامن من هذا الشهر، مجالات أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والنانو والإلكترونيات الرقمية والحيوية والنقل والآلات والمواد الجديدة والبيئة والطاقة. ويمكن للطلاب الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة التدريب الميداني هذه العمل في شركات محلية أو معاهد بحثية تمولها الحكومة مع مرافق بحثية في المجال ذي الصلة. ومن المعروف أيضا أن الحكومة تخطط لمنح معاملة تفضيلية للمواهب الأجنبية الذين أكملوا تدريبهم في كوريا إذا كانوا يرغبون في التغيير إلى تأشيرات العمل لمساعدتهم في البحث عن عمل في كوريا الجنوبية باستمرار. لكن وزارة العدل أمرت الشركات بتوظيف متدربين أجانب فقط في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في حدود 20% من إجمالي عدد الموظفين في الشركات المحلية حتى لا يتم انتهاك فرص عمل للشباب الكوريين بهذا الإجراء، معتبرة أن الشباب في كوريا قد يعترضون. ولكن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وشركات المغامرة التي تواجه صعوبات في تأمين القوى العاملة لن تخضع لتلك النسبة لمدة ثلاث سنوات بعد تأسيسها. على أمل أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي في استقطاب الموارد البشرية الممتازة في الخارج من خلال منح الموهوبين المحتملين الفرصة للعمل في الشركات الكورية وتجربة الحياة في كوريا.