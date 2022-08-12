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ذا بويز تكشف عن ألبوم مصغر جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2022-08-16

من أغانى القمة

ⓒ IST Entertainment

كشفت فرقة "ذا بويز" يوم السادس عشر من أغسطس عن ألبومها المصغر الجديد السابع بعنوان "كن حذرا".

ويضم هذا الألبوم خمس أغنيات، منها أغنية جديدة بعنوان "همسة" التي تعبر عن لحظة يكون فيها شخص ما منبهرا بالهمس المبهج. 

وقد أقامت الفرقة حفلها الغنائي في سيول خلال الفترة من يوم الخامس والسابع من أغسطس ضمن الخطوة الأولى من جولتها العالمية.

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