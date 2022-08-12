بلاك بينك تقدم عرضا في حفل توزيع جوائز إم تي في الأمريكية

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قالت وكالة "واي جي" الترفيهية إن فرقة "بلاك بينك" ستقدم عرضا في حفل توزيع جوائز "إم تي في" للفيديوهات الموسيقية الأمريكية لعام 2022 والذي سيقام يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجاري في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، لتصبح أول فرقة نسائية كورية تقدم أداءها في حفل توزيع جوائز "إم تي في".

ويعد ذلك الحفل من أهم حفلات جوائز الموسيقى الشعبية في الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع حفل جوائز "غرامي"، وحفل جوائز "بيلبورد"، وحفل جوائز الموسيقى الأمريكية.

وقالت الوكالة إن فرقة "بلاك بينك" تعد الآن عرضا خاصا للتألق في حفل توزيع جوائز "إم تي في"، وإهداء لحظة ذات معنى خاص إلى معجبيها في مختلف أنحاء العالم.