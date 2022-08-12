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عودة المطرب كي عضو فرقة شايني بإصدار ألبوم كامل جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2022-08-16

من أغانى القمة


قالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن المطرب "كي" عضو فرقة "شايني" بالكشف عن ألبومه الكامل الجديد الثاني بعنوان "بنزين" يوم الثلاثين من أغسطس الجاري.

وسيكون هذا الألبوم الأول من نوعه منذ أن تم الكشف عن ألبومه الكامل الأول بعنوان "حب سيء" في شهر سبتمبر من العام الماضي.

ويضم ألبوم "كي" الجديد 11 أغنية، منها الأغنية الرئيسية "بنزين".

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