منى لي جي يون: وجدت عالما جديدا خلال الدراسة في الأردن

الشابة الكورية "لي جي يون" تقول إنها اختارت اسمها العربي "منى" لسهولة نطقه، وقد تخرجت في الجامعة في عام 2008، حيث عملت كمترجمة في كوريا والأردن، ثم حصلت على الماجستير في الجامعة الأردنية في تخصص اللغة العربية وآدابها.

وفي مقابلة مع القسم العربي تقول منى أيضا إنه كان لديها فضول تجاه اللغة العربية، موضحة أن رسالتها للماجستير تركزت على حقيقة أن هناك فرقا شاسعا بين تعليم قواعد اللغة العربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها، ورغم أن هذا الفارق طبيعي، إلا أنه يعتبر حاجزا أمام المتعلمين من أجل إحراز المزيد من التطور.









وعن دراستها في الأردن، تقول إنها وجدت عالما جديدا هناك، مشيرة إلى أن أكثر ما تفضله في الأردن هو الأردنيون أنفسهم لأنهم لطفاء وكانوا يساعدونها دائما. وحاليا تبحث عن منح دراسية في بعض الجامعات العربية، وتؤكد أنها تهدف في النهاية إلى أن تكون مميزة في إجادة اللغة العربية وتدريسها.

تتحدث "منى لي جي يون" أيضا عن مشاركتها في بعض الأنشطة الموسيقية والفنية للهواة، وتغني مقطعا من أغنية عربية، وتحكي عن تجاربها في الترجمة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبعض المواقف الطريفة التي تعرضت لها في هذا الصدد، وتقول إنها تتمنى عندما يتقدم بها العمر أن تزور العديد من الدول العربية بكل حرية.

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