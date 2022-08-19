استئناف الخطوط الجوية السعودية رحلاتها الجوية إلى سيول

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قالت شركة الخطوط الجوية السعودية إنها بدأت يوم الثلاثاء الماضي في استئناف رحلاتها الجوية بين مدينتيْ جدة والرياض السعوديتين ومدينة إنتشون الكورية، موضحة أنها تقوم بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيا في كل من الثلاثاء والخميس والسبت.

وقد انطلقت الرحلة الأولى في الساعة الواحدة فجرا من جدة وتوقفت في الرياض لفترة وجيزة ثم وصلت إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة الثامنة إلا 10 دقائق مساء.

ثم غادرت مطار إنتشون بعد حوالي ساعتين، حيث انطلقت الطائرة نحو المملكة في الساعة العاشرة إلا الثلث من مساء نفس اليوم لتصل إلى الرياض في الساعة الثانية و10 دقائق، والى جدة في الساعة الرابعة و35 دقيقة.

بهذه المناسبة قال نائب المدير التنفيذي للعمليات في الشركة إنه يتطلع إلى استمتاع الكثير من الركاب بالرحلات الجوية الجديدة، مؤكدا على أن دخول شركته إلى كوريا سيقدم المزيد من الخيارات إلى المسافرين في جميع أنحاء العالم.

لؤلؤة: تماشيا مع ذلك، قالت منصة "إنتربارك" الكورية على الإنترنت إنها طرحت برنامجا سياحيا خاصا بالتعاون مع هيئة السياحة السعودية.

ويضم البرنامج الذي يُتوقع انطلاقه في الأول من أكتوبر القادم، زيارة بعض المدن السعودية المهمة بما في ذلك الرياض وجدة والعلا وتبوك. كما يقدم امتيازات حصرية مثل جولة في منطقة "الفن للحياة" في الدرعية، وركوب سيارة لاند كروزر رباعية الدفع في الصحراء.

واحتفالا بطرح هذا البرنامج السياحي الجديد، تنظم إنتربارك فعالية خاصة يتم فيها إهداء تذكرة طائرة مجانية إلى السعودية ذهابا وإيابا إلى شخص واحد عن طريق اليانصيب من بين الذين يكتبون أسباب رغبتهم في السفر إلى السعودية على صفحة الترويج لها على الإنترنت حتى الـ30 من شهر سبتمبر القادم.

وقال "أو جيه صوك" مدير التسويق الخارجي في المنصة الكورية إن السعودية التي تحتفظ بالعديد من مواقع التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو والآثار القديمة، توفر بيئة سفر ودية وآمنة للسياح بعد فتح أبوابها في عام 2019 لتصبح مقصدا سياحيا جديدا في الشرق الأوسط.

كما أعرب عن تطلعه لأن تقدم المنصة تجربة سفر متميزة بهذا البرنامج الحصري بالتعاون مع الهيئة السعودية.