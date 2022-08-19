إقامة معسكر علمي وتكنولوجي خصيصا لطلاب كويتيين في كوريا

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قال المعهد الكوري للعلوم وتقنيات المعلومات مؤخرا إنه نظم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي معسكرا للبيانات والذكاء الاصطناعي خصيصا لبعض الطلاب في المرحلة الثانوية في الكويت.

واستهدف هذا المعسكر الذي شارك فيه 15 طالبا كويتيا، تعزيز تفاهم المراهقين الكويتيين مع تقنية الذكاء الاصطناعي وتفعيل التبادلات العلمية الدولية.

وضم عددا من البرامج التعليمية، مثل فهم الثورة الصناعية الرابعة وملخص التعلم العميق ونموذج التعلم الآلي باستخدام آلية قابلة للتعليم واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد استطاع الطلاب المشاركون تعزيز فهمهم لأجهزة الكمبيوتر العملاقة والواقعيْن الافتراضي والمعزز من خلال زيارة وتجربة مختلف أماكن المعهد الكوري مثل مشاهدة عرض محتوى التجربة الافتراضية للعلوم على الإنترنت وزيارة مركز الحوسبة الفائقة وزيارة نظام التصور الافتراضي المعزز.

وقال الدكتور "آن بو يونغ" مدير مركز العلوم والبيانات للتعليم في المعهد إن هذا المعسكر ساهم في اكتساب الطلاب الكويتيين بعض المعارف الأساسية للذكاء الاصطناعي ومعايشة العلوم والتقنية والثقافة الكورية في آن واحد.

كما أعرب عن أمنيته بأن يساعدهم هذا المعسكر الذي استغرق 3 أيام في أن ينموا ليصبحوا موارد علمية عالمية تقود عصر الثورة الصناعية الرابعة.