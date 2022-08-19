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شارك المترجم المصري "سامي محمد رشاد" الذي يعمل في كوريا كمترجم باللغتين الكورية والعربية في برنامج "مرحبا بك في أول زيارة إلى كوريا" الذي بثته إذاعة "إم بي سي إيفري وان" مساء يوم الخميس الماضي.

الجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن قصص سفر حقيقية إلى كوريا لأصدقاء أجانب يأتون إلى كوريا من مختلف البلدان. وهو يقدم واقع السفر في كوريا حتى يستمتع مشاهدوه بالسفر ذاته، والمتعة الناتجة عن الاختلافات الثقافية في آن واحد، ولذلك يلقى رواجا كبيرا بين المشاهدين.

ويوم الخميس الماضي بدأ البرنامج في تقديم رحلة لكوريا يقوم بها 3 أصدقاء قدماء لسامي الأمر الذي يتيح له فرصة لنقل عدد من المعلومات عن بلاده مصر.

وأصدقاؤه الثلاثة هم "محمد" الذي يعمل مديرا لوكالة سفر، و"أحمد" الذي يدرّس اللغة الروسية، و"طارق" الذي يعمل خبيرا في الطاقة الشمسية في أمريكا، وكان سامي قد تعرف عليهم في أثناء دراسته الجامعية في مصر.

خاصة لديهم عدد من تجارب السفر إلى مختلف الدول وكانوا يستعدون استعدادا تاما للسفر إلى كوريا من خلال جمع المعلومات عن تاريخ واقتصاد وثقافة كوريا.

وأظهروا عددا من مشاهد الصداقة الوطيدة وأيضا الممتعة والمثيرة التي دامت على مدار ستة عشر عاما بينهم، حيث تشاجروا فيما بينهم منذ مرحلة وضع خطة السفر، ومارسوا لعبة شريرة مع صديق نائم في أثناء التحدث في وقت متأخر من الليل.

بالإضافة إلى ذلك رفض أحدهم طلبا من آخر بحمل بعض الأمتعة الثقيلة، بينما وجه صديق آخر كلمة قاسية إلى صديقه الذي فقد متعلقاته. هكذا عرضوا مشاهد مثيرة وممتعة مثل مسلسل كوميدي.

ومن المتوقع أن يتم بث المزيد من الحلقات الخاصة لرحلاتهم في مختلف مناطق البلاد. ويتوقع فريق إنتاج البرنامج أن ينقل هؤلاء المسافرون قصص سفرهم الطريفة والممتعة خلال الأسابيع القليلة القادمة.