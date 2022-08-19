أصدر عالم الجغرافيا الكوري "لي كيونغ هان" كتابا جديدا في كوريا مؤخرا بعنوان "الطريق إلى المغرب".

ويقول في مقدمة الكتاب إن المغرب يدعو مسافري العالم الذين يرغبون في القيام بسفر بكل سرور في الحد الفاصل بين الحياة اليومية والخيال.

ويروي في الكتاب قصصا حول 5 مدن مغربية، وهي الدار البيضاء والرباط وفاس وشفشاون وطنجة والتي ظل سكانها يتغلبون على الاضطرابات التاريخية ويمارسون حياتهم بطرقهم الخاصة والمتميزة.

ويبدو هذا الكتاب وكأنه منظر طريق يجربه جغرافيٌ، حيث يواصل المؤلف المشي حتى ولو فقد طريقه، ولذلك تحتوي أفكار المؤلف الذي يجد معنى الحياة والجغرافيا عبر الطرق الوعرة، على نظرة ثاقبة للحياة.

وقال المؤلف إن السفر إلى المغرب باعتباره شباكا مفتوحا نحو أوربا عبارة عن السفر إلى التنوع.

يشار إلى أنه يحب قراءة الكتب من خلال تنظيم لقاءات للقراءة مع طلابه أو المواطنين العاديين، كما يحب السفر الذي يسمح له بالنظر إلى العالم بعينيْ عالم جغرافي.