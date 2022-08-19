بلدية سيول تبدأ في تطوير علامة تجارية جديدة للمدينة

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أعلنت بلدية سيول يوم الثلاثاء أنها ستبدأ في تطوير علامة تجارية جديدة ستحل محل "I SEOUL YOU" اعتبارا من هذا الشهر. وقال مسؤول في بلدية سيول إن I SEOUL YOU ، علامة تجارية للمدينة تم إنشاؤها خلال فترة عمدة سيول السابق بارك وون سون، ويصعب فهمها ليس فقط للأجانب ولكن أيضا للكوريين. وفيما يتعلق بخلفية إطلاق العلامة التجارية الجديدة، قال المسؤول: إن الوعي بالعلامة التجارية لمدينة سيول بين الأجانب منخفض للغاية وهناك الكثير من الرأي العام بضرورة تغييرها، لذلك بدأت بلدية سيول في تطوير علامة تجارية جديدة.

ووفقا لنتائج استطلاع أجرته بلدية سيول في شهر يونيو من هذ العام على 1000 من مواطني سيول و200 أجنبي زاروا سيول، أجاب 18% فقط من الأجانب بأنهم يعرفون معنى "I SEOUL YOU"، والتي تعني "سيول بيني أنا وبينك أنت" حيث أنه من الصعب فهم ذلك من وجهة نظر الأجنبي دون شرح مفصل. وسوف ستبدأ مسابقة الأفكار لتطوير علامة تجارية جديدة لمدينة سيول اليوم الثلاثاء وسيتم الإعلان عنها في ديسمبر بعد استطلاع رأي حول التفضيلات الأجنبية وأصوات المواطنين.