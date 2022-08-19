انتشار موجة ارتداء ملابس هان بوك الحديثة للحفاظ على الثقافة التقليدية

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يتزايد الجدل بين كوريا والصين حول ادعاء الصين أن "هان بوك"، أي الزي الكوري التقليدي، هو ثقافة صينية وملابس تقليدية للصين. وردا على ذلك، تواصل الحكومة الكورية بذل الجهود للحفاظ على الثقافة التقليدية، مثل تطوير هان بوك يعتمد على الهان بوك التقليدي، ولكن في شكل ملابس يومية يمكن للناس الحديثين ارتداؤها بشكل مريح، وتشجّع الشركات والمدارس على تقديم ملابس العمل من نوع هان بوك أو الزي المدرسي هان بوك بحيث يمكن استخدامها في الكثير من الأحيان. وبدا الزي المدرسي المصمم على طراز هان بوك الذي كان يرتديه الطلاب في ذلك الوقت وكأنه ملابس تقليدية في شكل حديث، حيث تم تعديلها لتكون مواكبة للحياة العصرية.

في الماضي، كان الهان بوك، الذي تم تعديله ليكون مناسبا للحياة اليومية، يُنتج بتصميم بسيط وصباغة طبيعية فقط، مما أعطى انطباعا بأنه ملابس قديمة، ولكن في الوقت الحاضر، يتم إصدار الهان بوك الحديث بمجموعة متنوعة من المواد والتصميمات التي تناسب اللباس اليومي، مثل الجينز وغيرها من الملابس التي يتم ارتداؤها بشكل يومي. وفي حالة الهان بوك التقليدي، يكون عرض التنورة وطولها كبيرين، لذا يبدو أنه غير مريح للارتداء في الحياة اليومية. ومع ذلك، فإن ملابس هان بوك الحديثة المصممة عمليا تبدو جيدة للناس العاديين لارتدائها على أساس منتظم. وفي نفس السياق، تعمل وزارة الثقافة والرياضة والسياحة على الترويج لتوزيع ملابس العمل على شكل هان بوك، مستهدفة بشكل تفضيلي المؤسسات الثقافية والفنية التي لديها العديد من الفرص للقاء عامة الناس والسياح منذ العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة يوم العاشر من هذا الشهر أنها ستقدم ملابس عمل على طراز هان بوك إلى متاجر مبيعات السلع الثقافية الموجودة في قصريْ كيونغ بوك وتشانغ دوك، والتي تديرها مؤسسة الثراث الثقافي الكوري. ووفقا لذلك، يرحب الموظفون العاملون في المتاجر بالزبائن بارتداء ملابس عمل على طراز هان بوك بدءا من يوم 1 أغسطس. وتم تطوير زي العمل هذا مع التركيز على الجوانب العملية بحيث يمكن للموظفين ارتداؤه بشكل مريح مع إظهار جمال الهان بوك. وكان قد تم اختيار هذا الزي من خلال جمع آراء طاقم المؤسسة إلى جانب ستة من مصممي الهان بوك، لذلك فهو عملي ونشط للغاية، ومن المتوقع أن يتمكن الموظفون من ارتدائه بشكل مريح في أثناء العمل.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أخذت بزمام المبادرة بنشاط في تطوير وترويج ملابس العمل على طراز هان بوك منذ عام 2020 بالتعاون مع وكالة تعزيز ثقافة الحرف والتصميم الكورية. ونتيجة لذلك، تم اعتماد ملابس عمل على طراز هان بوك كملابس عمل للموظفين في 15 مؤسسة، بما في ذلك متحف "هان غُل" الوطني ومؤسسة التراث الثقافي الكوري، ويرتدي الطلاب في أكثر من 35 مدرسة متوسطة وثانوية في جميع أنحاء البلاد الزي المدرسي على طراز هان بوك. ونال زي هان بوك اعتراف العالم به كواحد من أكثر الثقافات تمثيلا لكوريا الجنوبية وهو أمر لا شك فيه. لذلك، يآمل أن تقدم المزيد من المؤسسات في المستقبل ملابس عمل بأسلوب هان بوك، وأن يستمتع الناس العاديون بارتداء هان بوك في حياتهم اليومية، حتى لا تختفي الثقافة التقليدية ويستمر جمالها وتميزها في المستقبل.