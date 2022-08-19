جدل بشأن مشروع حكومي لفرض ضريبة ملكية الحيوانات الأليفة

ⓒ KBS WORLD Radio

نظرا للزيادة السريعة في عدد الذين يمتلكون حيوانات أليفة في كوريا، بدأت الحكومة الكورية في جمع الآراء العامة حول إدخال ضريبة ملكية الحيوانات الأليفة. وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في العاشر من الشهر الجاري، أنها ستجري دراسة تتضمن استطلاعا للرأي العام خلال العام القادم فيما يتعلق بإدخال ضريبة ملكية الحيوانات الأليفة. وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق أنها ستراجع إدخال ضريبة ملكية الحيوانات الأليفة هذا العام من خلال ''الخطة الشاملة لرعاية الحيوانات'' في عام 2020. ووفقا للحكومة، مع استمرار زيادة عدد الأسر التي تقوم بتربية الحيوانات الأليفة، زادت طلبات حل الشكاوى المتعلقة بالحيوانات الأليفة، وزاد الطلب على تقديم الخدمات المختلفة ذات الصلة، مثل تخفيف النفقات الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الميزانية المتعلقة بحماية الحيوانات ورعايتها تتزايد باستمرار. لذلك، تعتقد الحكومة أنه من الضروري للغاية إدخال ضريبة ملكية الحيوانات الأليفة. ومع ذلك، تخطط الحكومة للبدء في جمع الآراء العام القادم بسبب أن آراء الجمهور حول هذا الموضوع منقسمة. وسوف يشمل ذلك استطلاعات للرأي العام حول ما إذا كانت ضريبة ملكية الحيوانات الأليفة ستُفرض ومكان إنفاق الضريبة.

تجدر الأشارة الي هناك عدد من الدول التي تفرض ضرائب على الأشخاص الذين يمتلكون حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب، حاليا، يتم فرض مبلغ معين من الضرائب على الأسر التي لديها حيوانات أليفة في ألمانيا وهولندا والنمسا. وفي ألمانيا، يتم فرض ضريبة على الكلاب فقط، وهي ضريبة محلية وليست ضريبة وطنية. وعلى الرغم من أن مبلغ الضريبة يختلف من ولاية إلى أخرى، إلا أن هناك ضريبة قدرها 100 يورو لكل كلب. وتُستخدم الضرائب المحصلة من أصحاب الحيوانات الأليفة في نفقات التنظيف لإزالة فضلات الكلاب المتروكة في الشوارع أو لتشغيل مرافق حماية الحيوانات. لذلك يبدو أن الحكومة الكورية تعيد النظر في تحصيل الضرائب على الحيوانات الأليفة مع زيادة عدد الأسر التي تربي حيوانات أليفة والحاجة لوضع ميزانيات ذات صلة. ووفقا لتعداد السكان والمساكن الصادر عن هيئة الإحصاءات الوطنية الكورية العام الماضي، تجاوز عدد الأسر التي لديها حيوانات أليفة 15% من جميع الأسر. وانعكاسا لهذا الاتجاه، قامت هيئة الإحصاءات الكورية بإدراج الأسئلة المتعلقة بالحيوانات الأليفة لأول مرة في تعداد السكان والمساكن الذي يتم إجراؤه كل خمس سنوات في عام 2020. ومع زيادة عدد الأسر التي تقوم بتربية الحيوانات الأليفة، يزداد الطلب على الخدمات الإدارية المرتبطة بها، كما زادت ميزانية حماية الحيوانات ورعايتها بشكل كبير. لذلك، فأنه من الضروري إلى حد ما تحميل أصحاب الحيوانات الأليفة المسؤولية عن بعض هذه التكاليف الاجتماعية.