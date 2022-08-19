(11) 그게 무슨 소리야?

오강희: 그게 무슨 소리야?

ماذا تقول؟

똑바로 말해. 그게 무슨 소리냐고!

وضح كلامك، ماذا تقول؟

노범태: 나랑 통화 중이었는데 갑자기 긴급체포라면서 선호를...

كنا نتحدث سويا على الهاتف وفجأة قيل إنها حالة اعتقال طارئة وأخذوا سونهو





شرح التعبير

무슨 تستخدم للتأكيد على أن هناك أمر ما غير متوقع.

يستخدم التعبير للاستفسار عن شيء ما غير منطقي أو غير متوقع أو غير مفهوم أو يصعب تصديقه قاله الطرف الآخر.

و أحيانا يشعر قائل العبارة أن ما سمعه ليس منطقيا أبدا لهذا يستخدم هذا التعبير للتأكيد على هذا الشعور.

- يُستخدم التعبير بين الأشخاص المقربين وفي حالة كانت العلاقة غير مقربة من الممكن أن نقول: ‘지금 무슨 말씀을 하고 계시는 겁니까?





شرح الأمثلة

1.

가: 정미가 입원했대.

أ.جونغمي بالمستشفى

나: 그게 무슨 소리야? 조금 전까지 나하고 통화했는데.

ب.ماذا تقول؟ لقد كانت تحدثني عبر الهاتف قبل قليل.

2.

② 가: 컴퓨터가 고장인가 봐.

أ.على ما يبدو الكمبيوتر به عطلُ

나: 그게 무슨 소리야? 새로 산 지 일주일밖에 안 되는데.

ب.ماذا تقول؟ لقد اشتريته قبل أسبوعِ واحدِ



