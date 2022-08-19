وظائف جديدة تلفت الأنظار في دائرة ألعاب الإنترنت

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حاليا في المجتمع الكوري، تجذب امرأة شابة اهتمام الناس، خاصة في دائرة ألعاب الإنترنت، واسمها "جين سول" وعمرها 35 سنة. لا تزال صغيرة، لكن شهرتها تُقارَن بشهرة قائد فرقة موسيقية مشهورة ليس في كوريا فقط بل على مستوى العالم. وتعتبر هذه الفتاة مشهورة في دائرة ألعاب الإنترنت، ووسط محبي وممارسي ألعاب الإنترنت، حيث تستمتع فئات عمرية متنوعة بألعاب الإنترنت. يُشار الى أن هذه الفتاة هي قائدة فرقة موسيقية، ولكن بدلا من الموسيقي الكلاسيكية، تقدم فرقتها الموسيقي المصاحبة لألعاب الإنترنت. خاصة في اثناء تقديم ألعاب الإنترنت في الوقت الحقيقي، تقدم فرقتها الموسيقى، مثلما يوجد في عروض الأوبرا والمسرحيات الموسيقية. كما تتميز بخبراتها الدراسية، حيث درست في كلية الموسيقى الكلاسيكية في ألمانيا، مما يعنى ذلك أن لديها معرفة بالموسيقي الكلاسيكية أيضا.

يُشار الى أن هذه الفتاة كانت ضمن عشاق ألعاب الإنترنت، حيث مارستها منذ صغرها وهي في المرحلة الإعدادية والثانوية. علي الرغم من أن والديها كانا قلقين جدا عليها، مثل الآباء الآخرين العاديين عندما يلاحظون أولادهم الذين ينغمسون في ممارسة ألعاب الإنترنت نهارا وليلا، يقلقون من ذلك، وبالتالي تقع خلافات بين الأولاد والآباء. هذا نفس الشيء في أي بلد من بلدان العالم، لكن الآباء لم يعودوا يقلقون على أولادهم، حيث قد يصبح أولادهم شخصيات ناجحة مثلها بالاستفادة من موهبتهم. يذكر أن هذه الفتاة كانت قد أسست مؤسسة متخصصة في تقديم الموسيقى المصاحبة للألعاب وذلك بفضل خبراتها المتراكمة في ممارسة ألعاب الإنترنت، ، كما تقود فرقة بنفسها. وتتضح طبيعة المؤسسة من اسمها، وهو "بليزيك 플래직". وهي كلمة مختصرة من "فليكسبل ميوزيك flexible classic"، أي "الموسيقى الكلاسيكية المرنة". بحيث يتوسع نطاق الموسيقى الكلاسيكية إلى موسيقية الألعاب.

يُشار الى أنه عند تقديم فرقتها عرضا موسيقيا، تنتهي عملية حجز التذاكر في غضون 5 دقائق منذ فتح باب الحجز. وهذا يحدث أيضا عند تقديم عرض خاص بالموسيقى المصاحبة للأفلام. فبعض المتفرجين يستمتعون بالعرض بارتداء الملابس التي لبستها الشخصيات داخل الألعاب، كما تكون مشاهد العرض مختلفة عن العروض الموسيقية الكلاسيكية، بحيث يصرخون أو يهتفون أو يشجعون كأنهم يشاركون في ألعاب الإنترنت.