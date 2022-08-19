استرجاع ساعة شمسية كورية قديمة من الولايات المتحدة الأمريكية

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استعادت كوريا ساعة شمسية محمولة قديمة من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. وكانت هذه الساعة قد صُنعت في أواخر عهد مملكة جوسون، لكنها لم تكن معروفة في الدائرة العلمية المحلية إلى أن ظهرت في مزاد علني أقيم في الولايات المتحدة. وفور ظهورها في المزاد، اشترتها وكالة الكنوز الثقافية الكورية. وقد اتضح أنها ذات قيمة تاريخية وعلمية، لكن لم يكشف عن سبب خروج هذه الساعة من كوريا وانتقالها إلى الولايات المتحدة. وتتميز هذه الساعة بأنها ساعة شمسية مصنوعة من النحاس والحديد، وهي على شكل نصف الكرة الأرضية. ويبلغ ارتفاعها 23.8 سنتمترا، وقطرها 11.2. وتشير هذه الساعة لمستوى العلوم والتقنية العالي خلال فترة مملكة جوسون، وخلافا للساعات الشمسية الأخرى التي كانت مصنوعة لمعرفة الوقت في منطقة معينة، تستطيع هذه الساعة توضيح الوقت في أي منطقة. الا أن هذه الساعة الشمسية توضح الوقت خلال فترة النهار فقط، لذلك من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثالثة صباحا، لا توجد مؤشرات على هذه الساعة. يُشار الى أنه مكتوب عليها جملة تقول إنها مصنوعة في أوائل شهر يوليو من العام رقم 499 لمملكة جوسون، أي في عام 1890 ميلادية. كما كُتب على الساعة اسم صانعها الذي ابتكرها بعد سفره إلى اليابان ضمن وفد ملكي. وتوجد هذه الساعة الأن في المتحف الوطني الذي يقيم حاليا معرضا تحت عنوان "رحلة الكنوز الثقافية خارج البلاد".