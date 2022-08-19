استعمال الذكاء الاصطناعي والروبوت لراحة الإنسان

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منذ ابتكار الذكاء الاصطناعي وانتشار استخداماته في مجالات منوعة، تقول وسائل الإعلام إن الذكاء الاصطناعي والروبوت المجهز بالذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان. وقد انتشر استخدام الذكاء الاصطناعي، وصار علينا التعايش معه، لكن في الواقع اتضح أن الذكاء الاصطاني يساعد الإنسان إلى حد كبير خلافا للتوقعات. وتبرز هذه الفائدة في مجال الرد على العملاء عبر الهاتف. على سبيل المثال تنتشر قصة حدثت في مكتب تابع لشركة كي تي المتخصصة في الاتصالات. ويعتبر هذا المكتب أكبر مكتب في كوريا، حيث يعمل فيه حوالي 7 آلاف موظف للرد على العملاء عبر الهاتف، بما في ذلك الرد عن الشكاوى أو الإجابة عن بعض الأسئلة أو تنفيذ بعض الطلبات. ومن المعروف أن هؤلاء الموظفين معرضون لضغوط نفسية عالية، لأن عددا من العملاء يشتمون ويصرخون أو يطالبون بأشياء غير معقولة. لذلك بدأ هذا المكتب يطبق نظام الرد على العملاء بواسطة الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي. معنى ذلك أنه عند الاتصال بهذا المكتب يرد علينا أولا الذكاء الاصطناعي للتعامل مع طلباتنا البسيطة قبل توصيلنا إلى الموظفين البشريين. وبعد مرور حوالي سنة، اتضح أن خروج الموظفين من ذلك المكتب والشركة قد انخفض بنسبة 30 بالمائة. مما يعنى أن درجة تعرض الموظفين هناك للضغوط النفسية قد انخفضت، ولذلك لا يرغبون في التوقف عن العمل. فوق ذلك، تم تقصير وقت انتظار العملاء. وكل ذلك بفضل تحمل الذكاء الاصطناعي للمهمات البسيطة والمكررة. في السابق، كان لا يمكن الاتصال بهذا المكتب بعد الساعة السادسة مساء، لكن الذكاء الاصطناعي يرد على مدار 24 ساعة. ولهذا عبر الموظفون هناك عن ارتياحهم بشأن تقاسم العمل مع الذكاء الاصطناعي، لكن مدى ارتياح العملاء كان أكبر، بسبب أن الذكاء الاصطناعي يحل أغلب الشكاوى والمشاكل في المكالمة الأولى، وبالتالي لا يحتاج العملاء إلى إجراء مكالمات إضافية. بينما يتحمل الموظفون الأعمال الأكثر تعقيدا، وذات القيمة المضافة العالية.