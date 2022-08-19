زيادة عدد الأسرة المكونة من شخص واحد يغير نمط استهلاك الفاكهة الصيفية

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يعتبر البطيخ أكثر الفواكه الصيفية التي يأكلها الكوريون كل عام، لكن الخوخ حل محله هذا الصيف. حيث احتل الخوخ المركز الأول من حيث مبيعات الفواكه بعد التغلب على البطيخ هذا الصيف. ويرجع السبب في ذلك إلى العبء الناتج عن البطيخ المتميز بكميته الكبيرة في ظل زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد في البلاد. ووفقا لتحليل مبيعات الفواكه في أحد السوبرماركتات في العاصمة، زادت مبيعات الخوخ بنسبة ثلاثة وعشرين بالمائة هذا العام مقارنة مع العام السابق حيث تغلب على البطيخ الذي كان يحتل المركز الأول خلال العامين السابقين على التوالي.

يُشار الى أن الكوريين يفضلون الفواكه التي لا يشعرون بالعبء عندما يأكلونها بمفردهم مع زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد. وبالتوازي مع تكوينات الأسر المتغيرة تم طرح مختلف أنواع المنتجات بما في ذلك نصف بطيخة أو رُبع، إلا أن الكوريون لم يقبلوا عليها كثيرا. علاوة على ذلك، زادت كمية إنتاج الخوخ هذا العام حيث انخفضت أسعاره بحوالي عشرة بالمائة. لكن البطيخ انخفضت جودته متأثرة بالجفاف وارتفعت أسعاره ارتفاعا كبيرا مما جعل المستهلكين الكوريين يواجهون صعوبات في شرائه خاصة في ظل موجة التضخم الأخيرة.