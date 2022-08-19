استئناف سوق ضوء القمر في حديقة نهر الهان بعد توقف ثلاث سنوات

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من المنتظر أن يتم استئناف تنظيم سوق ليلية بالقرب من نهر هان كان يرتادها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن وسائح سنويا بعد وقف تنظيمها لمدة ثلاث سنوات. وكانت قد صرحت بلدية سيول أمس بأنه سيتم استئناف سوق "ضوء القمر" الليلية في حديقة النهر في منطقة "بان بو" خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بدءا من الجمعة القادم وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم.

يُشار إلى أن هذه السوق كانت تلقى رواجا كبيرا لتصبح من أهم المهرجانات الليلية في العاصمة سيول، لكنها لم تنظم منذ عام ألفين وعشرين بسبب جائحة كورونا. الا انها ستقام عشر مرات هذا العام خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من السادس والعشرين من هذا الشهر وحتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر القادم. وسوف لن تقام في فترة إجازة عيد الحصاد، تشوسوك، التي تستمر أربعة أيام من التاسع إلى الثاني عشر من سبتمبر، كما لن تقام في حالة هطول أمطار.

يذكر أن مفهوم السوق الليلية هو أنها عبارة عن مكان راحة عاطفية تتلاحم مع المناظر الليلية الجميلة بما في ذلك نهر الهان باعتباره من أهم علامات سيول وضوء القمر فوق جسر بان بو ونافورة قوس قزح. وسوف تشارك في السوق حوالي أربعين عربة طعام وحوالي 60 كشكا للبيع من أجل خلق جو مفعم بالحيوية. وتهدف البلدية لإتاحة الفرصة للمواطنين للتمتع بليالي الصيف المريحة في السوق من جهة، ومساعدة أصحاب عربات طعام الذين يعانون من صعوبات بسبب تنفيذ نظام التباعد الاجتماعي، من جهة أخرى. كما تنوي إتاحة الفرصة للمنتجين والفنانين للقاءات المباشرة مع المستهلكين أيضا. وقالت "هان يونغ هي 한영희" مديرة قسم العمل والتعايش في بلدية سيول إن الجميع قضى وقتا صعبا بسبب طول أمد جائحة كورونا. وأعربت عن عزمها استعادة سمعة السوق هذا العام من خلال تقديم الراحة إلى المواطنين وفرصة اللقاء مع المستهلكين إلى أصحاب المشروعات الصغيرة.