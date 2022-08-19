19 ألف متطوع يشاركون في إصلاح أضرار الفيضانات في بسيول

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صرحت وزارة الداخلية والسلامة الكورية مؤخرا بأن حوالي تسعة عشر ألف متطوع قد قدموا خدمات للتعافي من الفيضانات التي ضربت مختلف مناطق البلاد في منتصف هذا الشهر. وقد قدموا تلك الخدمات لمدة تسعة أيام من العاشر إلى الثامن عشر من هذا الشهر بواسطة أربعة وخمسين مركزا للخدمات التطوعية في ست مدن ومقاطعة كورية. وكان من بين هؤلاء المتطوعين ثمانية آلاف ومائتان واثنان وعشرون شخصا في مقاطعة كيونغ كي، وخمسة آلاف ومائة وواحد وثمانون في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، وأربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون في العاصمة سيول.

وأشارت البلدية إلى أن رجلا بريطانيا كان مسافرا مع زوجته في رحلة إلى سيول قد قدّم خدمة تطوعية لمدة يومين في منطقة"دونغ جاك" قبل مغادرته البلاد. وقد شارك المتطوعون في أعمال مثل تجفيف مياه الأمطار من المفروشات المغمورة وإزالة الأتربة في مواقع الأضرار. بالإضافة إلى ذلك قاموا بتنفيذ أعمال الترميم في المرافق العامة والأسواق التقليدية والمؤسسات التجارية الصغيرة والأراضي الزراعية وغيرها، وأعمال التنظيف حول الأنهار التي غمرتها الفيضانات. وعندما سمع السيد بارك الذي يقيم في مدينة "بوهانغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بمدينة سيول بسبب هطول الأمطار الغزيرة، اتجه مباشرة إلى منطقة "كوانغ آك" في سيول ومعه عشرة أنواع من الأجهزة الشخصية، مثل معدات إزالة الرطوبة ومجفف ومعقم للهواء. وتعتبر تلك المنطقة من أكثر المناطق المتضررة بالفيضانات. ومن ثم ساعد بارك في إصلاح الأضرار لمدة ثلاثة أيام من خلال إقامته بالقرب من المنطقة. وقال إنه شعر بالسعادة عندما رأى فرحة سكان المنطقة لاختفاء الرائحة الكريهة بعد تنظيف منازلهم المتضررة. وأضاف أنه تأثر كثيرا برؤية متطوعين آخرين جاؤوا من مختلف مناطق البلاد لمساعدة متضرري الفيضانات. كما شارك رجل آخر في الستينيات من العمر ويقيم في جزيرة جيجو، وقد جاء إلى سيول بالطائرة للمشاركة في أعمال إصلاح الإضرار لمدة يومين. وقال إن أسرته اعترضت على مشاركته مشيرة إلى خطورة مواقع الفيضانات بسبب تقدم سنه إلا أنه لم يستطع البقاء في بيته عندما رأى مشاهد الفيضانات في التلفزيون. وأعربت الوزارة الكورية عن الشكر لمختلف المتطوعين، مؤكدة أنها ستدعم المتطوعين باستمرار حتى يقوموا بأعمال الخدمات التطوعية بشكل آمن.