تغيير الوظيفة كل فترة سمة الموظفين الشباب

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هذه الأيام يتزايد عدد الذين يقلقون من التخلف عن الآخرين في حالة عدم تغيير وظائفهم خاصة من بين الموظفين الكوريين في فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر. فخلافا للأجيال السابقة التي كانت تفضل العمل في وظيفة واحدة طوال حياة العمل، أصبح تغيير الوظائف من الأمور العادية بالنسبة للشباب المعاصرين. فالشباب يسمعون كثيرا عن مزايا تغيير الوظائف مثل ارتفاع الرواتب ارتفاعا كبيرا أو كسب ثروة كبيرة من خلال الاستثمار في الأسهم، ولهذا يشعرون بالحرمان النسبي تجاه العمل في شركة واحدة لفترة طويلة. في هذا السياق، قال "كيم صوك هو" البروفسور في جامعة سيول الوطنية إن أسطورة العمل في شركة واحدة طوال حياة العمل اختفت في المجتمع الكوري ولهذا فإن الشباب يشعرون بالقلق في حالة بقائهم في وظيفة واحدة فقط، ومن ثم يقومون بتغيير الوظائف. لكنه أضاف أن تغيير الوظائف بشكل متكرر بين الشباب يؤدي إلى إهدار طاقة كبيرة من الناحية المجتمعية. وفي الآونة الأخيرة أجرت وكالة "هيو نيت 휴넷" المتخصصة في التعليم مدى الحياة مسحا على خمسمائة وواحد وستين موظفا كوريا يعملون في شركاتهم للعام الثالث أو أقل، وسألتهم فيه عن توقعاتهم لفترة عملهم في شركاتهم الحالية. وقد بلغ معدل فترات عملهم المتوقعة عامين وثمانية أشهر فقط، حيث أجاب سبعة وعشرون بالمائة منهم بما بين عام وعامين، وأجاب عشرون بالمائة منهم بما بين عامين وثلاثة أعوام، وأجاب تسعة بالمائة منهم بأقل من عام واحد. أما نسبة الذين توقعوا العمل في شركاتهم الحالية لأكثر من خمس سنوات فلم تبلغ سوى خمسة عشر بالمائة فقط، مما يشير إلى عدم اهتمام الشباب المعاصرين بالعمل في وظيفة واحدة طوال حياة العمل. وقال مسؤولون عن التوظيف في الشركات إن عددا غير قليل من الموظفين الجدد يعتبرون الوظائف إحدى المواصفات للتقدم إلى المرحلة التالية، حيث يحصلون على وظائف للعمل لفترات قصيرة فقط. لكن مسؤولا في شركة ناشئة قال إن هناك العديد من الموظفين الذين يغيرون وظائفهم بشكل عشوائي بغرض كسب المال في فترة قصيرة من الزمن ثم يأسفون على ذلك. كما نصح الشركات بمنح العديد من الفرص لموظفيها الشباب لإثبات قيمتهم فيها.