تغيرات في اتجاهات تقديم الهدايا في عيد الحصاد

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تنتشر عادة قديمة العهد لدى الكوريين لتقديم الهدايا إلى آبائهم أو معارفهم في الأعياد الوطنية كنوع من الشكر. ومع اقتراب عيد الحصاد تشو سوك هذا العام، ينشغل الكثير من الناس بإعداد هدايا عيد تشو سوك. وقد بدأت معظم مراكز التسوق عبر الإنترنت، وكذلك المتاجر الكبرى والسوبر ماركت، بالفعل في بيع هدايا عيد تشو سوك. ووفقا لأحد المطلعين على الصناعة، في هذا العام، لم تكن المنتجات التي لطالما حظيت بشعبية كهدايا لموسم الأعياد، لكن المنتجات الأخرى تكتسب شعبية بين المستهلكين. وقد تغيرت اتجاهات هدايا لموسم الأعياد بعد انتشار فيروس كورونا. فعلى سبيل المثال، عند شراء هدايا، يميل المستهلكون إلى شراء عدد قليل من المنتجات باهظة الثمن بدلا من شراء الكثير من المنتجات الرخيصة. ووفقا لنتائج استطلاع أجراه أحد المتاجر متعددة الأقسام في سيول يوم 21، فإن الأطعمة عالية الجودة التي لم تتم ملاحظتها كهدايا للعطلات في الماضي نظرا لارتفاع أسعارها نسبيا تسجل معدلات مبيعات عالية بعد انتشار فيروس كورونا. في الواقع، نتيجة لتحليل مبيعات مجموعة هدايا عيد الحصاد تشو سوك الأخيرة في هذا المتجر متعدد الأقسام، كانت مبيعات مجموعة لحم البقر الكوري للشيّ، وهو أغلى بكثير، أعلى بثلاث مرات من مبيعات مجموعة أضلاع لحم البقر الكوري، والتي كانت شائعة كهدية العيد كل عام. وفي حالة المأكولات البحرية، تجاوزت مبيعات مجموعة هدايا سرطان البحر باهظة الثمن نسبيا معدل مبيعات السمك المجفف "غولبي"، الذي كان يعتبر هدية تمثيلية. وينطبق الشيء نفسه على الفواكه والخضروات. بعبارة أخرى، كانت مبيعات أبل مانغو (apple mango) وعنب شاين مسقط (Shine Muscat)، اللتين تعتبران من الفواكه باهظة الثمن نسبيا في كوريا، أكثر من ضعف مبيعات التفاح والكمثرى. وفي الوقت نفسه، عيد الحصاد تشو سوك هذا العام هو أول عطلة منذ رفع التباعد الاجتماعي، ولكن الطلب على "خدمة تقديم الهدايا عبر الهاتف المحمول" التي يمكن أن توفر الوقت لأنها مريحة للشراء ويمكن تسليمها بطريقة غير مباشرة لا تزال مرتفعة كما كان في العام الماضي. لقد تغيرت ثقافة العطلات كثيرا، حيث أرسل غالبية المستهلكين الشباب هدايا العيد عبر الهاتف المحمول. ونظرا لأن الشباب ذوي الأذواق الغربية يقودون أجواء العطلات في عائلاتهم، فمن المتوقع أن يتغير منظر مائدة العطلات قليلا في المستقبل.