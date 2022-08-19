تزايد تنظيم الفعاليات الترفيهية بعد تخفيض الاجراءات الاحترازية

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مؤخراً معظم المهرجانات المحلية وغيرها من الفعاليات، التي ألغيت لمدة عامين متتاليين حتى العام الماضي بسبب فيروس كورونا، تُقام مرة أخرى هذا العام بعد أن خفّفت الحكومة الكورية من سياسة الحجر الصحي. ومن المقرر أيضا أن يتم تنظيم مسابقة خاصة بالقدرة على عدم التفكير، وعدم فعل اي شيئ في أثناء النظر إلى نهر هان، مرة أخرى بعد ثلاث سنوات منذ جائحة كورونا. ووفقا للإعلان الصادر عن بلدية سيول يوم الاثنين، ستُعقد هذه المسابقة فوق جسر "جام سو" على نهر هان بسيول في الساعة 3 من مساء الرابع من سبتمبر. وسيتم اختيار الفائز في المسابقة عن طريق إضافة نتائج قياس معدل ضربات القلب وأصوات المواطنين الذين شاهدوا المسابقة في الموقع.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة بدأت منذ عام 2016 بهدف كسر اعتقاد المجتمع الحديث بأن عدم القيام بأي شيء هو أمر متخلف أو لا قيمة له. ويحتاج المشاركون ببساطة إلى الجلوس بدون تفكير لمدة 90 دقيقة دون قول أو فعل أي شيء. وسوف يقوم فريق الحكام بفحص معدل ضربات قلب المشاركين كل ربع ساعة، والمشارك الذي يظل الرسم البياني لمعدل ضربات قلبه ثابتا أو يظهر منحنى هبوطيا تدريجيا سيتم استقباله جيدا. وخلال المسابقة يُمنع المشاركون من الكلام تماما، وإذا كان لديهم أي طلب لهيئة التنظيم، فيمكنهم التعبير عن ذلك من خلال رفع أوراق ملونة. على سبيل المثال، توجد أوراق ملونة على أساس نوع الطلب، فالورقة الحمراء تُستخدم عندما يشعر المشارك بالنعاس ويريد التدليك، أما الورقة الزرقاء فتُستخدم عندما يكون المشارك عطشانا ويريد شرب الماء، والورقة الصفراء عند الشعور بالحرارة. ويحصل الفائز بالمركز الأول على كأس وشهادة، ويتم منح الفائزين بالمركزين الثاني والثالث شهادة، ويحصل جميع المشاركين على شهادة مشاركة في المسابقة. وبعد انتهاء المسابقة، وسوف تقام أحداث إضافية مثل دروس يوغا وحفلات موسيقية وغيرها. ويمكن لأي شخص يرغب في المشاركة في المسابقة التقديم من خلال موقع سيول الإلكتروني وإنستغرام وفيسبوك حتى 28 من الشهر الجاري. وفي هذا السياق، تخطط بلدية سيول لاختيار 50 فريقا للمشاركة في المسابقة يوم 29 بعد مراجعة أسباب المتقدمين لطلبهم.