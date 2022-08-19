السماح بالتقاط صور الزفاف في القصور الملكية

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اعتبارا من الشهر القادم، يبدو أن التصوير التذكاري للزفاف على نطاق صغير سيتم تحريره في القصور القديمة، والتي تسمى القصور الأربعة الرئيسية لسلالة جو سون، وهي: قصر كيونغ بوك، وقصر تشانغ دوك، وقصر دوك سو، وقصر تشانغ كيونغ. وحتى الآن، عند الرغبة في التقاط صور أو مقاطع فيديو تذكارية للزفاف في القصور أو المقابر الملكية، يتعين الحصول على إذن مسبقا. وفي هذا السياق، يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، أعطت هيئة التراث الثقافي الكوري إشعارا إداريا في وقت سابق من الشهر الجاري ببعض التعديلات التي تتضمن أنظمة غير ضرورية تتعلق بإذن التصوير في القصور والمقابر الملكية. ووفقا للوائح الحالية، لا يحتاج الزوار إلى إذن خاص لالتقاط صورة تذكارية في قصر أو أمام مقبر ملكي، ولكن عند استخدام أزياء أو دعائم معينة، يتعين عليهم تقديم طلب والحصول على إذن قبل موعد التصوير. وبمعنى آخر، إذا أراد أي شخص التقاط صور الزفاف مرتديا ملابس الزفاف أو ملابس كورية تقليدية، "هان بوك"، فعليه الحصول على إذن مسبقا. وكان من الممكن التقاط صور تذكارية للزفاف في قصرين فقط من القصور الأربعة، وهما دوك سو وتشانغ كيونغ. ومع ذلك، نظرا لأن التصوير التذكاري لحفلات الزفاف مع وجود قصر في الخلفية أصبح أكثر شيوعا، فقد زاد عدد طلبات الحصول على إذن للتصوير، وحتى في حالة التصوير على نطاق صغير باستخدام كاميرا واحدة فقط، فإن إجراءات التصريح تكون صعبة. في الواقع، من يناير إلى أبريل من هذا العام، بلغ عدد طلبات الحصول على إذن لالتقاط صور الزفاف 266 طلبا لـقصر دوك سو و254 لقصر تشانغ كيونغ. وبناء على ذلك، قررت هيئة التراث الثقافي السماح بالتصوير التذكاري للزفاف في القصر كصورة تذكارية للزوار والسماح به في جميع القصور الأربعة بشرط ألا يسبب أي إزعاج للزوار الآخرين. ومع ذلك، فإن التصوير الفوتوغرافي التذكاري للزفاف، والذي يمكن إجراؤه بحرية دون إذن منفصل، يقتصر على "التصوير الفوتوغرافي على نطاق صغير". ففي المستقبل، يمكن التقاط صور الزفاف في القصر دون إذن لما يصل إلى ثلاثة أشخاص، بما في ذلك الزوجان.