أر إم عضو فرقة بي تي إس يتحول لمؤيد للفنون

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المطرب "آر إم" عضو فرقة "بي تي إس" أصبح يهتم بالفنانين الكوريين ويشتري أعمالهم.

وفي مقابلة أجراها معه مؤخرا المعرض الدولي للفنون المعاصرة "آرت بازل"، أعرب "آر إم" عن رغبته في إنشاء مساحة خاصة لعرض الأعمال الفنية التي يمتلكها.

وأضافت الصحيفة أن المطرب "آر إم" قد قام بإعارة عمل يمتلكه للنحات "كوان جين كيو" لمتحف سيول للفنون، وتبرع بـ100 مليون وون للمتحف الوطني للفنون المعاصرة، مما أدى إلى فوزه بجائزة "مؤيد الفنون للعام".

وقال "آر إم" إنه لم يكن لديه اهتمام بالفن التشكيلي والنحت في أيام طفولته، لكنه بدأ يهتم بالفنون بعد أن أعجب بأعمال الفنانين "كلود مونيه" و"جورج سورا" خلال زيارته للمعهد الفني في شيكاغو بالولايات المتحدة ضمن جولة الفرقة العالمية في عام 2018.

وأضاف أنه شعر بمثابة ظاهرة "متلازمة ستندال"، وهي حالة نفسية تنطوى على سرعة ضربات القلب عند مشاهدة الأعمال الفنية البارزة.

وقال إنه يهتم بأعمال الفنانين الذين عاشوا الفترات الصعبة، منها الحرب الأهلية الكورية والدكتاتورية العسكرية والأزمات الاقتصادية.

وأعرب عن أمله في تخصيص مبنى يتكون من طابقين لفتح مقهى في الطابق الأول وعرض أعمال الفنانين الكوريين والأجانب التي تجذب اهتمام جيل الشباب، في الطابق الثاني.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المطرب "آر إم" قد يكون سياسيا فعالا أو أستاذا مشهورا وغير عادي بعض الشيء في الوقت نفسه.