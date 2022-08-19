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وان أس تصدر ألبوما جديدا

#أخبار الساحة الفنية l 2022-08-24

من أغانى القمة

ⓒ RBW

من المقرر أن تصدر فرقة "وان أس" الشبابية ألبوما جديدا في شهر سبتمبر القادم.

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها المصغر السابع بعنوان "تريكستير" في شهر مايو الماضي، حيث تم بيع 230 ألف نسخة في أسبوع من الكشف عنه.

وقد بدأت فرقة "وان أس" نشاطها الغنائي بإصدار أول ألبوم لها بعنوان "لايت أس" في شهر يناير من عام 2019.

وأقامت الفرقة حفلا غنائيا في طوكيو في شهر يونيو، وحفلا آخر في أوساكا في يوليو الماضي.

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