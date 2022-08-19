سفنتين تقدم عرضا في برنامج جيمي كيميل لايف

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قدمت فرقة "سفنتين" عرضا في البرنامج الحواري التلفزيوني "جيمي كيميل لايف" لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الثامن عشر من أغسطس، حيث غنت أغنية "هوت" وهي الأغنية الرئيسية لألبوم الفرقة الرابع بعنوان "واجه الشمس".

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها فرقة "سفنتين" في برنامج "جيمي كيميل لايف" في العام الماضي عبر الفيديو المسجل مسبقا بسبب جائحة كورونا.

وقد تم إدراج ألبوم الفرقة "واجه الشمس" ضمن قائمة "بيلبورد 200" للألبومات لسبعة أسابيع متتالية.

وستقدم الفرقة عروضها في أمريكا الشمالية ضمن جولتها العالمية التي انطلقت بحفل أقيم في سيول في شهر يونيو الماضي.