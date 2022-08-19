جيهوب عضو فرقة بي تي إس يتبرع بـ 100 مليون وون للمتضررين من الأمطار الغزيرة

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قام المطرب "جيهوب" بالتبرع بـ 100 مليون وون لدعم المتضررين من الأمطار الغزيرة.

وبهذا انضم المطرب "جيهوب" إلى عضوية نادي "جسر الأمل" الشرفي وهو تجمع لكبار المتبرعين.

وكان "جيهوب" قد تبرع بـ 100 مليون وون لصندوق المظلة الخضراء لرعاية الأطفال في شهر ديسمبر من العام الماضي، ليكون إجمالي قيمة تبرعاته المالية للصندوق 800 مليون وون.