آيف تكشف عن ألبوم جديد

منى لي جي يون: وجدت عالما جديدا خلال الدراسة في الأردن
2022-08-19
#أخبار الساحة الفنية l 2022-08-24
كشفت فرقة "آيف" النسائية الجديدة عن ألبومها الجديد بعنوان "بعد لايك" يوم الثاني والعشرين من أغسطس.
ويضم هذا الألبوم أغنيتين هما الأغنية الرئيسية التي تحمل نفس عنوان الألبوم "بعد لايك"، والأغنية الأخرى التي تحمل عنوان "رضائي".
وقد تم إطلاق فرقة "آيف" في شهر ديسمبر من عام 2011 بست عضوات، وتحظى الفرقة بشعبية بوتيرة سريعة حيث تعتبر واحدة من أنجح فرق الجيل الرابع في أغاني الكيبوب.
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
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