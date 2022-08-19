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إن سي تي 127 تعود بعد 11 شهر من غيابها

#أخبار الساحة الفنية l 2022-08-24

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

لت وكالة "إس إم " الترفيهية إن فرقة "إن سي تي 127" ستعود بإصدار ألبومها الجديد بعنوان "2 باديس" يوم السادس عشر من شهر سبتمبر القادم. وذلك بعد 11 شهرا من الكشف عن ألبومها في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو نسخة معاد تجميعها من ألبومها الكامل الثالث "ستيكر".

ويضم الألبوم الجديد للفرقة 12 أغنية، منها الأغنية الرئيسية "2 باديس".

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