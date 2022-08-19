ترشيح بي تي إس في 6 فئات للفوز بجوائز إم تي في

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قالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية أول من أمس السبت إنه تم ترشيح فرقة "بي تي إس" في 6 فئات للفوز بجوائز "إم تي في" الأمريكية للفيديوهات الموسيقية. وقد تلقت الفرقة 4 ترشيحات لجوائز "إم تي في" في فئات: "أفضل كيبوب"، و"أفضل تصميم رقص"، و"أفضل أداء ميتافيرس"، و"أفضل مؤثرات بصرية". وتمت إضافة فئتيْ "أفضل فرقة لهذا العام"، و"أفضل أغنية صيفية"، إلى قائمة الترشيح للفرقة. وكانت الفرقة قد فازت بجائزتي "أفضل فرقة" و"أفضل كيبوب" في حفل توزيع جوائز "إم تي في" للفيديوهات الموسيقية في عام 2019، وفازت بجوائز مختلفة منذ ذلك الحين خلال ثلاثة أعوام متتالية.