هبوط الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي لأقل مستوى منذ 13 عاما

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تشهد العملة الكورية "وون" هبوطا مستمرا، حيث وصلت إلى أقل مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ حوالي 13 عاما، وهو ما يثير القلق من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكوري.

وقال الرئيس "يون صوك يول" إن حكومته ستتخذ التدابير اللازمة لإدارة أزمة سعر الصرف كي لا يؤثر هبوط الوون مقابل الدولار تأثيرا سلبيا على الاقتصاد.

وقد زاد سعر صرف الوون أمام الدولار ليصل إلى 1346 وون للدولار الواحد رغم التدخل الشفوي من الرئيس "يون" والسلطات المالية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ يوم الثامن والعشرين من أبريل من عام 2009 عندما تعرضت كوريا لأزمة مالية.

والأمر المثير للمزيد من القلق هو الوتيرة السريعة والمستمرة للانخفاض في سعر صرف الوون أمام الدولار. فمنذ أن انخفضت قيمة العملة الكورية إلى مستوى 1300 وون للدولار الواحد يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من 13 عاما، تسارع الانخفاض بعد ذلك، بنسبة وصلت إلى حوالي 10% منذ بداية هذا العام وحتى الآن.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن يخترق سعر صرف الوون مستوى 1400 وون أمام الدولار في غضون هذا العام.

ويعود السبب في هبوط قيمة الوون الكوري إلى الاستمرار في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي الناجم عن أزمة الطاقة في الدول الأوربية، والمخاوف من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الست الرئيسية: "اليورو"، والين الياباني"، و"الجنيه الإسترليني"، و"الفرنك السويسري"، و"الدولار الكندي" و"الكرونة السويدية"، 108.9 نقطة يوم الثلاثاء الماضي، ليقترب من الرقم القياسي البالغ 109.29 نقطة، الذي تم تسجيله في شهر يوليو الماضي.

ونتيجة لهذا، شهدت أيضا عملات اليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني هبوطا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

وعادة يؤدي الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار إلى زعزعة استقرار السوق المالية بشكل فوري، ويؤثر تأثيرا كبيرا خاصة على التجارة. وفي الواقع، شهدت كوريا الجنوبية زيادة في حجم العجز التجاري في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الصرف.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية، بلغت قيمة الصادرات خلال أول 20 يوما من أغسطس الجاري 33 مليارا و424 مليون دولار، فيما بلغت واردات قيمة كوريا 43 مليارا و641 مليون دولار، مسجلة بذلك عجزا قيمته 10 مليارات و217 مليون دولار.

وبهذا تجاوز إجمالي العجز التجاري الكوري 25 مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى الآن.

ويقول الخبراء إنه لن يكون من السهل على الحكومة الكورية منع زيادة سعر الصرف الوون أمام الدولار وسط ارتفاع قيمة الدولار على مستوى العالم.