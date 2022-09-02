خطط لتطبيق تدابير صارمة بشأن استخدام عامة الناس للبيت الأزرق

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في الأسبوع الماضي، ظلت وسائل الإعلام الكورية، بما في ذلك الصحف والقنوات الإخبارية التلفزيونية ومواقع الإنترنت، مهتمة بخبر حول موقع المكتب الرئاسي السابق المسمى "البيت الأزرق". كما كانت الآراء بهذا الشأن متضاربة وساخنة بين عامة الناس. والموضوع هو حول صور للبيت الأزرق الذي أصبح مفتوحا أمام عامة الناس منذ تأسيس الحكومة الجديدة في شهر مايو الماضي. وحتى الآن زاره عدد كبير من المواطنين الكوريين، كما تخطط الحكومة لتحويل هذا المكان إلى معلم فني وثقافي. ووسط ذلك، التقط بعض المصورين التابعين لمجلة أزياء مشهورة على مستوى العالم، صورا لعارضات أزياء بالزي الكوري التقليدي "هان بوك". ولكن اثار ذلك الكثير من الجدل فور وضع المجلة 32 صورة على موقعها على الإنترنت، قائلة إن عملية التصوير هذه جاءت ضمن حملة "زيارة التراث الثقافي". حيث تهدف هذه الحملة إلى اعادة الكشف عن قيمة التراث الثقافي الكوري وتعريف شعوب العالم بجمال الزي التقليدي. كما قالت الوكالة الوطنية الكورية للتراث الثقافي إنها سمحت بعملية التصوير بغية تقديم البيت الأزرق مجددا للناس. لكن الناس خاصة بعض المسؤولين الحكوميين السابقيين احتجوا على ذلك، لأن هذه الصور أدت إلى فقدان البيت الأزرق لمكانته الرمزية في التاريخ الكوري. والمشكلة ليست في عملية التصوير بالذات، بل في أن تلك الأزياء كانت مصممة بواسطة مصممين أجانب، وكان من بينهم مصمم ياباني. معنى ذلك أن عملية التصوير لم تكن تهدف إلى تقديم جمال الزي الكوري التقليدي بنسبة مائة بالمائة. وعند مشاهدة الصور يلاحظ أن هذه الأزياء ليست كلها من نمط الزي الكوري التقليدي. لذلك، نتيجة للجدل والاحتجاج، أزالت المجلة تلك الصور من موقعها. وفوق ذلك، قدمت الوكالة الوطنية للتراث الثقافي اعتذارا، وأكدت على تطبيق مقياس صارم ومراجعة دقيقة بشأن السماح باستخدام البيت الأزرق في المستقبل.