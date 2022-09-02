توافد الطلاب الأجانب للمشاركة في برنامج التبادل الطلابي مع الجامعات الكورية

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بعد استمرار جائحة كورونا لمدة 3 سنوات، بدأ الناس يواصلون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، حيث أن المدارس والجامعات سوف تفتح أبوابها أمام الطلاب في هذا الخريف، وسوف يتمكن الطلاب مجددا من حضور المحاضرات في القاعات وذلك بعد مرور 3 سنوات من إجراء المحاضرات عبر الإنترنت.

في هذا الصدد وصلت مجموعة من الطلاب الأجانب إلى كوريا للمشاركة في برنامج للتبادل الطلابي مع الجامعات الكورية. وقد بدأ هؤلاء الطلاب الإقامة والدراسة في كوريا. وعبر أحدهم، وهو فرنسي، عن سعادته بالتجول في الحرم الجامعي، موضحا أنه متخصص في البرمجيات، وكان يود مواصلة الدراسة في كوريا القائدة في هذا المجال. كما عبر عن رغبته في العمل في كوريا بعد التخرج من الجامعة. وكانت جامعة "كون غوك 건국" هي الجامعة الأولى التي استقبلت طلابا أجانب، حيث جاء 203 طلاب من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوربا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وغيرها، حيث أصبح حرم الجامعة مثل كرة أرضية مصغرة.

يُشار الى أن الحرم الجامعي لهذه الجامعة مشهور بتصوير المسلسل الدرامي الرومانسي المشهور بعنوان "العفريت". وقد حظي هذا المسلسل بشعبية ليس في كوريا فقط بل في الخارج أيضا، ولذلك كانت سعادة الطلاب أكبر عندما زاروا بعض أماكن التصوير هناك. أما جامعة "يون سيه 연세" فيبلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين للفترة الدراسية الخريفية فيها حوالي ألف ومائتين.

بالإضافة إلى ذلك، سيدرس حوالي ثمانمائة طالب أجنبي في جامعة "كوريه". ومن بين هذه الجامعات، تبرز جامعة "سونغ كيون كوان" لاستئنافها برنامج للتواصل بين الطلاب الأجانب والطلاب الكوريين الدارسين فيها. ومن خلالها يستطيعون تبادل اللغات ومساعدة بعضهم البعض في الإقامة والدراسة.