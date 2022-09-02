نيويورك تستضيف فعاليات للترويج للثقافة الكورية

ⓒ KTO

أقيمت فعالية في وسط حيّ "مانهاتن" في مدينة نيويورك الأمريكية، بعنوان "استكتشف كوريا" وهو برنامج يروج للثقافة الكورية بين الأمريكيين. وجاء بمناسبة الذكرى المائة والأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن فرقة "بي تي اس" كانت قد قدمت عرضا غنائيا في عام 2020 في ساحة محطة "غراند سنترال" للقطارات هناك. وبعد مرور سنتين، جذبت هذه المنطقة اهتمام الناس بالمحتويات الكورية، مثل الأطعمة والأغاني ومستحضرات التجميل والمسلسلات والتيكوندو. ونظرا لتنوع المحتويات الكورية، استطاع الزوار تجربة بعض الألعاب التي كانت موجودة في المسلسلات. أو مشاهدة عرض للتيكوندو الذي يعتبر نوعا من الفنون وليس رياضة، وقد تركزت عيون أكثر من 500 من السياح وسكان المنطقة على ذلك العرض. وعلى هامش هذه الفعاليات، أجريت عمليات ترويج للمنتجات السياحية الكورية لدى وكالات السياحة العاملة في مدينة نيويورك. كما تذوق مسؤولو وكالات السياحة بعض الأطعمة الكورية، خاصة الأطعمة المقدمة في المعابد البوذية التي قدمها الراهب البارز الذي يطلق عليه لقب "الطاهي الفيلسوف". وبعد تذوقها، عبر المسؤولون عن رغباتهم في زيارة كوريا من أجل تذوق تلك الأطعمة البوذية في المعابد الموجودة في كوريا مباشرة. وانتهت الفعاليات في نيويورك، ثم تواصلت في لوس أنجلس وشيكاغو مؤخرا أيضا.