بلدية سيول تطلق حملة للتبرع بالمنتجات الغذائية خلال عيد الحصاد





بمناسبة حلول عيد "تشوسوك" أو عيد الحصاد الكبير الذي سيصادف العاشر من شهر سبتمبر القادم أطلقت بلدية سيول حملة لتقاسم المنتجات الغذائية تهدف إلى دعم الطبقات الضعيفة اجتماعيا. وقد انطلقت الحملة أمس وتستمر حتى السادس عشر من الشهر القادم، ويمكن للمواطنين الراغبين في المشاركة في الحملة التبرع بالمنتجات الغذائية أو الحاجيات اليومية إلى أماكن معينة في مختلف مناطق العاصمة بما في ذلك مراكز السكان أو مكاتب الرعاية في مجمعات الشقق. أما المواد القابلة للتبرعات فهي عبارة عن منتجات غذائية يمكن تخزينها لفترة طويلة مثل الأطعمة المعلبة والمشروبات المعلبة والمعكرونة الراميون والأرز إلى جانب مختلف الحاجيات اليومية مثل الملابس وورق التواليت ومعجون الأسنان وما إلى ذلك. ومن المقرر أن يتم تسليم التبرعات بعد جمعها وتصنيفها بسرعة إلى مختلف المحتاجين بمن فيهم الأسر منخفضة الدخل ومتضرري الفيضانات الأخيرة لمساعدتهم في قضاء العيد بسعادة.