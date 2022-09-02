تنظيم عرض رياضي في ساحة كوانغ هوا مون احتفالا بيوم التيكوندو





قالت بلدية سيول إنها ستنظم عرضا خاصا لرياضة التيكوندو في ساحة كوانغ هوا مون الواقعة في وسط العاصمة يوم الثاني من شهر سبتمبر القادم احتفالا بيوم التيكوندو الذي يصادف الرابع من نفس الشهر. وسوف يشارك اتحاد التيكوندو الكوري وفرقة "كي – تايغرز" في تقديم هذا العرض الذي سيستمر لمدة ساعة ونصف بدءا من الساعة السابعة من بعد ظهر يوم الجمعة القادم. كما ستشارك فيه فرقة "لاتشاكا라치카" التي شاركت في البرنامج التلفزيوني "ستريت وومن فايتر" أي "مقاتلة الشارع".

علاوة على ذلك، سيتم تقديم فن وسائط التيكوندو في ساحة "ميديوباساد 미디어파사드 للعروض" التابعة لمركز سيجونغ الثقافي بدءا من الأول من الشهر القادم وعلى مدار أربعة أيام. وهناك سيقوم فنان الوسائط "بارك سانغ هوا 박상화 " بنقل طرق علاج الطبيعة والحياة اليومية باستخدام الوسائط التي تحمل حركات وروح الرياضة تحت شعار "التعافي والتعايش لعام ألفين واثنين وعشرين". وفي أيام الجمعة والأحد من كل أسبوع خلال الفترة من السادس عشر من سبتمبر وحتى الثلاثين من أكتوبر، سيتم تقديم عرض دائم للتيكوندو في ساحة كوانغ هوا مون.

وأوضحت البلدية أنها تنوي إعداد فعالية خاصة لتجربة هذه الرياضة المناسبة للسياح إلى جانب تقديم مختلف أنواع العروض ذات الصلة بالتيكوندو بما في ذلك كسر اللوحات. كما قال "تشيه كيونغ جو" مدير قسم السياحة والرياضة في البلدية إن البلدية ظلت تعمل على تطوير الرياضة إلى منتج سياحي مهم في سيول من خلال تنظيم عروض منتظمة كل عام منذ عام ألفين وسبعة. وأعرب عن أمله في أن تتيح عروض هذا العام فرصة لتتمتع التيكوندو بالمزيد من الحب من قبل السياح المحليين والأجانب.