بيانات تظهر رضاء العاملين عن نظام العمل المرن

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اتضح في مسح أخير أن أكثر من سبعة من بين كل عشرة عاملين كوريين من الذين يستخدمون نظام مرن وقت العمل يعتقدون أنه حدثت زيادة في إنتاجيتهم وتعزيز في التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وقد أعلن الاتحاد الكوري لرجال الأعمال أمس عن نتيجة مسح أجراه على سبعمائة وثلاثة وعشرين عاملا للتعرف على وضع النظام ورضاء العاملين عنه، بعدما أجرى المسح بطريقة الإيميل من الرابع إلى التاسع من هذا الشهر. وقال ثلاثة وسبعون بالمائة من الذين يستخدمون نظام مرونة وقت العمل إنهم راضون عن النظام الحالي، بينما قال أربعة بالمائة منهم فقط إنهم غير راضين. وحول أكثر أشكال النظام التي يستخدمونها، أجاب ستة وثلاثون بالمائة منهم بنظام وقت العمل المرن، بينما أجاب تسعة وعشرون بالمائة منهم بنظام العمل الذي يسمح باختيار وقت العمل. كما أجاب اثنان وعشرون بالمائة منهم بنظام العمل الذي يسمح باختيار ساعات العمل. إضافة إلى ذلك قال سبعة وسبعون بالمائة منهم إن نظام مرونة وقت العمل يساعدهم على زيادة إنجازات وإنتاجية العمل، بينما قال ثلاثة بالمائة منهم فقط إنه لا يساعدهم على ذلك. وقال أربعة وسبعون بالمائة منهم إن هذا النظام ساعدهم على تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية، بينما قال خمسة بالمائة منهم فقط إنه لم يساعدهم على ذلك. واتضح من المسح أن نسبة المتزوجين الذين يستخدمون النظام بلغت سبعة وستين بالمائة بينما بلغت نسبة غير المتزوجين ثلاثة وثلاثين بالمائة. وتدل هذه النتيجة على أن النظام يسهم في تخفيف أعباء المتزوجين الذين يتوجب عليهم رعاية أولادهم والقيام بالشؤون المنزلية. واتضح أيضا أن ستة وستين بالمائة من المشاركين في المسح يوافقون على سياسة زيادة مرونة وقت العمل التي تنفذها الحكومة الكورية حاليا، بينما اعترض عليها اثنا عشر بالمائة منهم. وحول أسباب الموافقة اختار أربعة وأربعون بالمائة منهم تعزيز حق اختيار وقت العمل بما في ذلك العمل المكثف أو استخدام الإجازات في حالات الطوارئ الشخصية. بينما اختار أربعة وعشرون بالمائة منهم تعزيز درجة التركيز على العمل وزيادة الإنتاجية، واختار ثلاثة وعشرون بالمائة منهم المساعدة في تصميم الحياة بما في ذلك تربية الأولاد أو الدراسة. أما حول أساب الاعتراض فقد أجاب اثنان وخمسون بالمائة منهم بالإرهاق الناتج عن الإفراط في العمل المكثف، وأجاب ثمانية وعشرون بالمائة منهم بجو الشركات التي لا يمكن فيها استخدام نظام مرونة العمل. إضافة إلى ذلك قال اثنا عشر بالمائة منهم بإتلاف جو التعاون في العمل.