انتشار واسع لاستخدام الأجهزة الذكية والرقمية وسط جيل ألفا

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تبين أن الأطفال الكوريين الذين ولدوا فيما بين عامي ألفين وعشرة وألفين وثلاثة عشر، والمعروفين بجيل "ألفا"، قد جرّبوا مختلف المحتويات الرقمية باستخدام الأجهزة الذكية بدرجة أكبر بحوالي عشرة أضعاف بالمقارنة مع الأطفال الأكبر سنا. جاء ذلك في تحليل أجراه مؤخرا المعهد الكوري لسياسات المعلومات والاتصالات حول وضع استخدام الوسائط لدى جيل ألفا، حيث اكتشف أن تسعة وستين بالمائة من الأطفال الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام وأحد عشر عاما أجابوا بأنهم جربوا استخدام المحتويات الرقمية عبر الإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وفي نفس النوع من المسوح التي جرت على هذه الفئة العمرية في عام ألفين وسبعة عشر لم تبلغ نسبة تجربتهم سوى أربعة بالمائة فقط، مما يظهر أن النسبة قد زادت بحوالي ستة عشر ضعفا. كما تبين أن نسبة استخدام ألعاب الكمبيوتر بلغت ثمانية وخمسين بالمائة، بينما بلغت نسبة استخدام فيديوهات التعليم سبعة وأربعين بالمائة، وبلغت نسبة استخدام الموسيقى ثلاثة وثلاثين بالمائة. وبلغت نسبة استخدام النشرات الاخبارية والمجلات والكتب الإلكترونية تسعة عشر بالمائة. خاصة اتضح أن جيل ألفا هم أكثر نشاطا مقارنة مع الأجيال السابقة حيث بلغت نسبة ذوي التجارب من بينهم في شراء المواد باستخدام تطبيقات الأجهزة المتنقلة خلال السنة الماضية خمسة عشر بالمائة بعد أن كانت النسبة صفر فاصل خمسة بالمائة بين الفئة العمرية السابقة. من ناحية أخرى، اتضح أن مستخدمي المحتويات الرقمية من الكوريين يقضون حوالي أربع ساعات يوميا على استهلاكها. كما اتضح أيضا أن متوسط عدد المنصات المدفوعة للفرد الواحد من الكوريين بلغ اثنين فاصل سبعة منصة. جاء ذلك في مسح آخر جرى على ثلاثة آلاف مستخدم للمحتويات الرقمية من الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاما وتسعة وخمسين عاما. وتبين في هذا المسح أن مستخدمي مقاطع الفيديو والعروض عبر الإنترنت وميتافيرس يستخدمون مختلف المحتويات الرقمية عندما يأخذون راحة في منازلهم. كما يستخدمها اثنان وعشرون بالمائة منهم عندما يقومون بالشؤون المنزلية أو غيرها في منازلهم. وعلاوة على ذلك، تبين أن استخدام المحتويات الرقمية من خلال خوارزمية التوصية تزيد كلما كانت أعمار الكوريين أصغر.