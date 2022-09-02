شبكة سي إن إن تختار أطعمة كورية ضمن أفضل 50 طعاما في آسيا

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اختارت شبكة سي إن إن الأمريكية 50 نوعا من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجربتها عند زيارة الدول الآسيوية". وقالت قبل وصف كل طبق: "تُقدّم الدول الآسيوية مجموعة متنوعة من النكهات الغنية من خلال أطعمة يمكن تناولها بسهولة في الشوارع". وتضمّنت الأطعمة المختارة سلطعون الفلفل الحار من سنغافوره، وبان مي ونودلز الأرز من فيتنام، وشاي الفقاعات من تايوان، وتاكوياكي من اليابان، وعجة السلطعون من تايلاند. وكل هذه الأطعمة هي أطعمة تمثيلية لكل بلد ولآسيا أيضا، وهي كذلك محبوبة من قبل الناس في جميع أنحاء العالم. ومن بين الأطعمة الكورية المدرجة في قائمة أفضل 50 نوعا من الأطعمة التي يجب تجربتها في آسيا، تم اختيار "كيم باب" و" طوك بوكي" كأطعمة شوارع يجب على المسافرين إلى كوريا تجربتها. وعند المشي في شوارع سيول أو المدن الكورية يلاحظ وجود عدة محلات أو طاولات صغيرة تبيع أكلات بسيطة وسريعة وأنواعا مختلفة من الطعام. لذلك تم اختيار "كيم باب" و" طوك بوكي" كأطعمة شوارع يجب على المسافرين إلى كوريا تجربتها. وعلى وجه الخصوص، "طوك بوكي" هو طعام يفضله الكوريون وغالبا ما يأكلونه، بغض النظر عن العمر أو الجنس. ويحب معظم الكوريين "طوك بوكي" ويستمتعون بتناوله في الكثير من الأحيان. ومن الصعب حقا العثور على أشخاص لا يحبونه من حولنا، لأن "طوك بوكي" يمكن طهيه بطرق متنوعة وطعمه مختلف حسب الصلصة المستخدمة، حيث يمكن لأي شخص طهيه حسب ذوقه.

تجدر الأشارة الي قناة سي إن إن لم تُقدم فقط أسماء هذه الأطعمة الكورية، والتي قد تكون غير مألوفة للأجانب الذين ليسوا على دراية بالثقافة الكورية، لكنها قدمت أيضا تفسيرات مفصلة. وفيما يتعلق بطوك بوكي، أوضحت "سي إن إن" أنه يعني حرفيا "كعك الأرز المقلي"، لكن هناك العديد من الوصفات التي لا يمكنكم تصديقها. وأضافت: "أشهر وصفة هي سلق كعك الأرز ومعجون الفلفل الأحمر وكعك السمك معا في قدر مع قليل من الماء، لكن يمكنكم أيضا الاستمتاع به بطعم معتدل باستخدام صلصة الصويا أو الجبن". ويمكن القول إن طوك بوكي هو طعام محبوب لدى الكوريين ويُعطي راحة لدرجة أنه احتل المركز الأول في استطلاع للرأي على "ما هو الطعام الذي يريحني أكثر في عصر كورونا'' الذي أجرته بلدية سيول على 10 آلاف من المواطنين الكوريين في جميع أنحاء البلاد. وفيما يتعلق بكيم باب، أوضحت سي إن إن قائلة إنه يبدو أنه طعام مصنوع ليسهل حمله وتناوله بسهولة"، و"يمكنكم صنع هذا الطبق بإضافة مجموعة متنوعة من المكونات مثل السبانخ وجذر اللوتس والبيض والخيار ولحم البقر المتبل والفجل المخلل والكيمتشي وغيرها". كما أنه هناك ميزة أخرى لهذا الطبق وهي أنه يتم تقديمه بقطع صغيرة الحجم لسهولة تناوله.