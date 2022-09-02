تزايد القلق بشأن التلوث البيئي الناجم عن انتاج وتصنيع الكمامات

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أصبح ارتداء الكمامة روتينا يوميا بسبب استمرار جائحة كورونا لفترة طويلة. وفي كوريا الجنوبية، لا يزال ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة. وبالنظر إلى أن معظم الناس يرتدون الكمامة كل يوم، بدء تساءل حول عدد الكمامات التي يتم التخلص منها يوميا، وزيادة القلق بشأن التلوث البيئي الناجم عن استخدام الكمامات. فوفقا لتقرير صادر عن مكتب التحقيق التشريعي التابع للبرلمان الكوري يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر، تشير التقديرات إلى أن كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من انتاج وتصنيع الكمامات في كوريا يمكن أن تصل إلى 1000 طن يوميا. ووفقا لهذا التقرير، أجرت هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية مسحا شمل 1215 مواطنا في أوائل العام الماضي، حيث اتضح أن معظم الناس يستبدلون كماماتهم بأخرى جديدة في المتوسط، كل يومين أو ثلاثة أيام. وبالنظر إلى أن إجمالي عدد سكان كوريا هو 51 مليون، فإن الاستخدام اليومي للكمامات يزيد عن 20 مليونا، والاستخدام السنوي أكثر من 7.3 مليار، بحيث يتم استخدام كمية كبيرة من الكمامات والتخلص منها كل يوم، والتي تعتبر مشكلة بيئية خطيرة. وفي الواقع، وفقا لورقة بحثية نُشرت في مجلة دولية في أبريل من العام الماضي، تشير التقديرات إلى أن 50 غراما من غازات الاحتباس الحراري تنبعث خلال إنتاج كمامة واحدة أثبتت فعاليتها في منع الفيروسات. وأشارت هذه الورقة إلى أن غازات الاحتباس الحراري تنبعث من العمليات المتعلقة بالبولي بروبلين، وهي المادة الرئيسية لمرشحات الكمامات، وسلك الألمنيوم المستخدم في صنع الكمامة، وأيضا عند تصنيع وخياطة أقمشة الكمامات. وبالنظر إلى الاستخدام المحلي للكمامات في كوريا وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة في أثناء إنتاج الكمامات، تقدر كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من الكمامات بـ 1000 طن يوميا، أي 365 ألفا طن سنويا.

الجدير بالذكر أنه يتم التخلص من الكمامات مع النفايات المنزلية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ولهذا السبب، لا يمكن تحديد الكمية المستخدمة والتخلص منها بالضبط. وبالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن مادة البولي بروبلين، المادة الرئيسية في الكمامات، تستغرق 450 عاما لتتحلل تماما بواسطة الكائنات الدقيقة الموجودة في الأرض. ونظرا لأنه لا يزال من غير الممكن تجنب ارتداء الكمامات بسبب فيروس كورونا، فإن غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في أثناء إنتاجها هي أيضا مشكلة يجب حلها، حيث أنه من الضروري إعداد إجراءات مضادة في أسرع وقت ممكن حتى يكون التأثير السلبي على البيئة أقل عند التخلص من الكمامات.