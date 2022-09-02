جدل بشأن تصوير عروض أزياء في قصور مدينة سيول التاريخية

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ألغت هيئة التراث الثقافي الكوري مؤخرا عرض أزياء كان من المقرر إقامته في قصر كيونغ بوك في مدينة سيول مع شركة غوتشي، وهي علامة تجارية عالمية فاخرة. ويُعتبر قصر كيونغ بوك أحد المعالم التاريخية المهمة في كوريا الجنوبية، كما يعد أحد أكبر خمسة قصور في مدينة سيول. ويبدو أن إلغاء هذا الحدث قد تأثر بالجدل الأخير حول جلسة التصوير الأخيرة لمجلة الأزياء "فوغ" التي أقيمت في البيت الأزرق. وكانت هناك توقعات بأنها ستكون فرصة لإظهار جمال قصر كيونغ بوك، وهو قصر جميل يمثل كوريا، للعالم، ولكن يبدو أن إدارة التراث الثقافي قد ألغته، بسبب الجدل الأخير حول استخدام البيت الأزرق. وبعد إلغاء هذا الحدث، انقسمت آراء المواطنين في المجتمع الكوري، مثل "لا بأس في إقامة عرض أزياء في القصر"، و"لا ينبغي عقده". وبالنسبة للدول الأخرى علي سبيل المثال الدول الأوربية التي تكثر فيها القصور، يُقال إن عروض الأزياء للعلامات التجارية الفاخرة تقام في تلك القصور كثيرا. فقد تم استخدام قصر فرساي في فرنسا كمكان لعرض الأزياء في عدة مناسبات. وكان آخر عرض أزياء أقيم هنا هو عرض أزياء للعلامة التجارية الفاخرة " ديور" في عام 2021.

حيث أن كريستيان ديور، المصمم الذي ابتكر تلك العلامة التجارية عالمية المستوى "ديور"، قد استوحى ذلك من روعة قصر فرساي عندما أقام أول عرض أزياء له في عام 1947. كما أقامت علامة تجارية فاخرة أخرى، "شانيل"، عرض أزياء في هذا القصر في عام 2012. واستوحى كارل لاغرفيلد، الذي كان كبير مصممي شانيل في ذلك الوقت، الإلهام من ماري أنطوانيت ملكة فرنسا زوجة الملك لويس السادس عشر، لتصميم ملابس ذات طابع ساحر، واختار حديقة قصر فرساي كمرحلة لعرض ملابس شانيل. وبالإضافة إلى ذلك، في شهر مايو من هذا العام، أقيم عرض أزياء غوتشي في قلعة مونتي بإيطاليا، والتي تم تصنيفها كموقع تراث عالمي لليونسكو.

ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بإقامة عروض الأزياء في القصور دون أي اعتراض في أوربا، قالت بارك شين أوي، الأستاذة في جامعة كيونغ هي: "هناك فرق ثقافي كبير بين أوربا وكوريا عندما يتعلق الأمر بالموضة". حيث ينظر المجتمع الأوربي إلى الموضة على أنها عمل فني، وللمصممين على أنهم حرفيون. أما تاريخ الموضة في كوريا فهو أقصر بكثير من تاريخ أوربا، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتغير التصور الاجتماعي للموضة. ولذلك، بدلا من مجرد تطبيق الحالات الخارجية على كوريا، ينبغي إجراء مناقشات مستفيضة حول كيفية استخدام التراث الثقافي الكوري والحفاظ عليه في المستقبل.