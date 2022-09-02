إقامة الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الثقافة الكورية في سيول

مصدر الصورة: الجمعية الكورية العربية

من المقرر افتتاح الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الثقافة العربية يوم الخميس القادم في منطقة بوابة الشرق في مجمع كويكس للمعارض بجنوب سيول.

ويستمر المهرجان الذي سيقام تحت عنوان "جناح مونديال قطر"، حتى يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وجاءت إقامة هذا المهرجان بتنظيم مشترك بين الجمعية الكورية العربية ورابطة التجارة الكورية والسفارة القطرية لدى سيول، وبرعاية من وزارة الخارجية الكورية واللجنة التنظيمية لمونديال قطر.

وقالت الجمعية الكورية العربية إنها أعدت أنواعا مختلفة من الفعاليات الجديرة بالمشاهدة والاستمتاع، والتي ستسمح للجمهور الكوري بالإحساس بجو مونديال قطر مقدما، وتجربة الثقافة العربية.

يشار إلى أن مختلف الفعاليات ستكون متاحة بالمجان خلال فترة المهرجان.