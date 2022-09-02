تأسيس أول معهد لتدريس اللغة الكورية في الرياض

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من المقرر أن يتم افتتاح معهد الملك سيجونغ لتدريس اللغة الكورية في جامعة الأمير سلطان في العاصمة السعودية الرياض يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، ليكون أول معهد لتدريس اللغة الكورية في المملكة العربية السعودية.

وقالت جامعة الأمير سلطان يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي في تغريدة على تويتر إن رئيس الجامعة الدكتور "أحمد اليماني" قد وقّع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع معهد الملك سيجونغ الكوري والسفارة الكورية بالرياض لاحتضان وتشغيل المعهد في الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطة تهدف إلى نشر اللغة والثقافة الكورية داخل المملكة خلال الفترة القادمة، وتلبية الطلبات المتزايدة على تعلم اللغة الكورية في السعودية في ظل تعزيز العلاقات بين سيول والرياض.

وسوف ينظم معهد الملك سيجونغ بالرياض الفصول الدراسية الأولى لمدة 3 أشهر ونصف بدءا من يوم الحادي عشر من سبتمبر وحتى السابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وسيتم تقسيم الفصول بناء على مستويات الطلاب اللغوية من المبتدئين إلى المتوسطين.

ولم تكن هناك مؤسسة رسمية لتعليم اللغة الكورية في السعودية رغم التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين سيول والرياض خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات.

وقد تم تأسيس معهد الملك سيجونغ في عام 2007 كمعهد رسمي لتدريس اللغة الكورية، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء فروع له في أنحاء مختلفة من العالم بدعم من الحكومة الكورية وبرعاية مؤسسة الملك سيجونغ.