الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة ترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية

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تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة الأولى لترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية والتي نظمتها الجمعية الكورية العربية ومجلس الكتب الكورية للأطفال والشباب تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية.

وقد جرت هذه المسابقة بدءا من يوم السابع من شهر أبريل الماضي ولمدة حوالي 4 أشهر، بمشاركة 256 طالبا وطالبة من 10 جامعات عربية وكورية، وهي: جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الأردن وجامعة عين شمس وجامعة أسوان المصريتان، و6 جامعات كورية.

وفاز 20 من المتسابقين بجوائز مختلفة، بمن فيهم "جانغ تشانغ جين" الطالب في جامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية، و"حنين الخيري" الطالبة في جامعة عين شمس المصرية، و"مها المنصوري" الطالبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، و"مايس كريسات" الطالبة في جامعة الأردن.

وحضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم عبر الفيديو السفيرة الأردنية لدى سيول "أسل التل"، والقائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة "عيسى السماحي"، وفرقة "بي آي جي" التي تعمل سفيرا للنوايا الحسنة للجمعية الكورية العربية.

وشاركت في المسابقة طالبات التخصص الفرعي الكوري في قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وفازت الطالبة "مها المنصوري" بالمركز الأول، فيما نالت المركز الثاني الطالبة "شمايل المرشدي"، وفازت الطالبتان الأخريان "فاطمة النقبي" و"بشاير اليافعي" بالمركز الثالث.

وقالت الطالبات الإماراتيات إن هذا الفوز فرصة مهمة لتطبيق دراستهن الأكاديمية، والحصول على خبرات دولية من خلال المشاركة في مثل هذه المسابقات.

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الكورية العربية "ما يونغ سام" إن الجمعية ستقوم بتوسيع وتطوير هذه المسابقة لتسهم في تنمية التبادلات في مجال صناعة النشر وتلعب دورا في تنشيط التبادل الثقافي بين كوريا والدول العربية.