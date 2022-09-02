وكالة إس إم الترفيهية الكورية تقوم ببناء السعودي بوب

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سيبدأ "لي سو مان" مؤسس وكالة "إس إم" الترفيهية الكورية ومنتجها التنفيذي في إنتاج موسيقى البوب السعودي، أي ما يسمى بـ"سعودي بوب"، وتدريب الفنانين السعوديين الشباب، أي "سعودي آيدولز".

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن بين "لي سو مان" مؤسس وكالة "إس إم" الترفيهية، و"هان كيونغ جين" رئيس الوكالة، و"فهد الناعم" وكيل وزارة الاستثمار السعودية، يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي في سيول.

وبموجب هذه المذكرة، ستقوم وكالة "إس إم" الترفيهية بإنتاج السعودي بوب، واكتشاف وتدريب الفنانين السعوديين الشباب، وبناء منصة ميتافيرس ليتم من خلالها التبادل بين الثقافتين الكورية والسعودية.

كما ستبني الوكالة منشآت في سواحل البحر الأحمر ليتم فيها إقامة مهرجانات موسيقية متنوعة، وإنتاج أنواع مختلفة من المحتويات الثقافية السعودية.

وأعرب "لي سو مان" عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم الموقعة في إحراز نتائج مثمرة لمصالح الجانبين الكوري والسعودي، وتنمية الصناعة الثقافية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف "لي" أنه سيقوم باكتشاف الشباب السعوديين المؤهلين موسيقيا، وإنتاج البوب السعودي، من خلال استخدام نظام التكنولوجيا الثقافية الذي بناه، كما سيقوم ببناء بيئة يستطيع الشباب السعوديون فيها التمتع بالموسيقى.

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة الاستثمار السعودية "فهد الناعم" عن تطلعه للتعاون مع وكالة "إس إم" الكورية، قائلا إن السعودية مستعدة لدعم مشروعات "إس إم" فيها.

وقد جاء توقيع مذكرة التفاهم نتيجة عن اللقاء الذي كان قد أجراه "لي سو مان" مع عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار السعودية يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي في سيول، حيث بحث معهم القضايا المتعلقة بتقدم وكالة "إس إم" للسعودية.

وكان "لي" قد قام أيضا بزيارة للرياض في شهر مايو الماضي ولمدة يومين لإجراء مباحثات مع مسؤولي وزارة الثقافة السعودية.

كما التقى "لي" بوزير الثقافة السعودي "بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود" في مبنى وكالة "إس إم" بسيول يوم الثامن من يونيو الماضي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون لتنمية الصناعة الثقافية في المملكة العربية السعودية.