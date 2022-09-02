انعقاد المنتدى الكوري العربي للأمن الغذائي في سيول

مصدر الصورة: الجمعية الكورية العربية

أقيم يوم الخامس والعشرين من أغسطس الماضي في سيول المنتدى الكوري العربي للأمن الغذائي 2022 تحت عنوان "النهج التعاوني الكوري العربي للأمن الغذائي في الأوقات المضطربة"، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية الكورية العربية والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية وسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى كوريا الجنوبية.

وتم في هذا المنتدى مناقشة التحديات التي تواجهها الدول العربية بشأن الأمن الغذائي والسياسات التي تنتهجها تلك الدول للاستجابة لهذه التحديات.

كما ناقش المشاركون إنشاء علاقات تعاون جديدة ليتم من خلالها المساهمة في تحقيق النمو المستدام في مختلف مجالات الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة الذكية.

وكان من بين المشاركين في المناقشات: "محمد العامري" مساعد وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي لشؤون تنوع الأغذية، و"مسعود جار الله المري" مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية القطرية الدكتور، و"يوه هيون" رئيس مركز أبحاث الزراعة الذكية التابع لجامعة "سون تشون" الكورية، والدكتور "مؤمن جودة" الأستاذ في كلية الدراسات العلية للشؤون الإقليمية الدولية بجامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية، والدكتور "كانغ مون سو" مدير إدارة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط في المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الكوريين في مجال الزراعة الذكية.

كما حضر المنتدى كل من القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة "عيسى العامري"، والقائم بأعمال سفارة قطر "ميشال الكويري"، والأمين العام للجمعية الكورية العربية "ما يونغ سام".

وأكد رئيس المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية "كيم هونغ جونغ" أن مشكلة توريد الحبوب الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وانخفاض الإنتاجية الغذائية الناجم عن تغير المناخ قد تتسبب في زيادة عدم اليقين الغذائي في كوريا والدول العربية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الحبوب الغذائية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة أزمة الأمن الغذائي عن طريق رعاية الشركات المتخصصة في الزراعة الذكية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

كما شدد على أهمية توسيع التعاون بين كوريا والدول العربية في مجالات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والزراعة الذكية لتحقيق الهدف والمشترك وهو النمو المستدام.

وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور "مسعود المري" مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية القطرية بالأمين العام للجمعية الكورية العربية "ما يونغ سام"، وبحث معه أوجه التعاون المحتملة بين البلدين، خاصة في ظل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2019 في مجال المزارع الذكية والبحوث الزراعية.